Trong bài viết trên chuyên san The Conversation, giáo sư Kenneth McLeod từ Đại học Binghamton (New York, Mỹ) cho biết sở thích ngồi làm việc trong một căn phòng máy lạnh khiến bạn đôi khi phải co ro có thể là nguyên nhân gây giảm sút sức khỏe, thông qua việc làm tăng cân, góp phần dẫn đến thừa cân, béo phì.

Làm việc trong môi trường lạnh lẽo có thể khiến bạn tăng cân khó hiểu và hay uể oải (Ảnh minh họa từ Internet)

Theo Daily Mail, nghiên cứu của giáo sư McLeod và các cộng sự cho thấy môi trường lạnh, nhất là khoảng từ 20 độ C trở xuống, làm chậm lại rõ rệt quá trình trao đổi chất, do đó làm cơ thể đốt cháy calo ít hơn. Như vậy, dù có chế độ ăn tương đương, người làm việc trong căn phòng lạnh sẽ dễ bị tăng cân hơn người làm việc trong môi trường nhiệt độ ấm áp, phù hợp.

Nhiệt độ cơ thể con người thực ra vẫn dao động nhỏ chứ không phải một hằng số bất biến. Quá trình trao đổi chất cực kỳ nhạy cảm với nhiệt độ và khi nhiệt độ cơ thể giảm xuống 1 độ, trao đổi chất giảm hơn 7%.

Phụ nữ thường là người chịu thiệt thòi hơn bởi dễ nhạy cảm với nhiệt độ lạnh hơn nam giới. Nhiệt độ văn phòng quá lạnh ngoài gây tăng cân cũng ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc, khiến mọi người luôn uể oải, dễ bệnh do phản ứng miễn dịch bị giảm sút.

Giáo sư McLeod nhấn mạnh rằng khác biệt trong trao đổi chất này cũng xảy ra khi nghỉ ngơi. Vì vậy, đừng ngủ trong một căn phòng bật máy lạnh quá độ. Tại nơi làm việc, nhà quản lý nên tạo điều kiện để các nhân viên làm việc trong môi trường đủ ấm áp để bảo vệ sức khỏe.