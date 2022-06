Sở Y tế TP HCM lý giải việc thiếu thuốc

Trước thông tin thiếu thuốc tại các cơ sở y tế trên địa bàn TP HCM, chiều 20-6, Sở Y tế thành phố cho biết đơn vị đã làm việc với các bệnh viện, trung tâm y tế trực thuộc để lắng nghe và trao đổi về tình hình cung ứng thuốc. Sở Y tế cũng lý giải nguyên nhân gây thiếu một vài loại thuốc. Cụ thể: Với một số thuốc thuộc danh mục thuốc hiếm, thiếu là vì không có nhà cung ứng do ngừng sản xuất. Mới đây cũng xuất hiện một vài loại thuốc bị gián đoạn do ảnh hưởng xung đột giữa Nga và Ukraine hoặc do hết số đăng ký nhưng chưa được Bộ Y tế gia hạn... Bên cạnh đó, các bệnh viện trên địa bàn còn bị động trong việc mua sắm thuốc thuộc danh mục đàm phán giá và đấu thầu tập trung cấp quốc gia (công việc này do Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia thực hiện theo quy định). Ngoài ra, một số thuốc mới phát sinh do các bệnh viện tuyến cuối triển khai thêm các kỹ thuật mới, chuyên sâu như thuốc điều trị trong lĩnh vực ung bướu, huyết học... Hầu hết chưa có số đăng ký, chủ yếu là nhập khẩu chuyến hàng năm sau khi được Bộ Y tế cấp phép. Cùng với đó, một số cơ sở khám, chữa bệnh quy mô nhỏ, thiếu nguồn nhân lực tham gia công tác đấu thầu thuốc theo quy định, chưa có kinh nghiệm trong mua sắm (như trung tâm y tế quận, huyện; bệnh viện quận, huyện quy mô nhỏ)...

Sở Y tế đề nghị giám đốc các bệnh viện và các cơ sở khám, chữa bệnh tăng cường kiểm tra, giám sát việc tuân thủ phác đồ điều trị trong việc kê đơn tại đơn vị mình. Sở Y tế tổ chức các đoàn kiểm tra về hoạt động quản lý cung ứng thuốc của các bệnh viện và hoạt động chuyên môn của hội đồng thuốc và điều trị có liên quan đến cung ứng thuốc như đã nêu trên.