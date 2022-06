Ăn đong từng bữa

PGS-TS Phạm Tuấn Cảnh, Giám đốc Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương, thừa nhận tại bệnh viện đang có tình trạng thiếu thuốc, đặc biệt là thiếu vật tư.

"Chúng tôi làm việc mà giống như kiểu đang "ăn đong" từng bữa. Bệnh viện đang thiếu bơm tiêm, kim tiêm - những thứ mà người bệnh phải dùng hằng ngày. Gel để bôi trơn cho người bệnh khi siêu âm cũng đã hết nhưng trên hệ thống công bố giá không có sản phẩm này nên bệnh viện chưa có cơ sở để so sánh khi đấu thầu, mua sắm sản phẩm. Bệnh nhân chụp MRI, chụp CT đáng lẽ phải được nhận phim nhưng do phôi chụp phim hết nên bệnh viện phải gửi hình ảnh lên hệ thống để bác sĩ chẩn đoán; còn bệnh viện đành phải in phim chụp vào đĩa CD để bệnh nhân lưu trữ" - ông Cảnh dẫn chứng.