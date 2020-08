Ngày 14-8, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng cung cấp thông tin về 1 bệnh nhân được công bố ngày 12-8 và 13/14 trường hợp bệnh nhân đã được công bố trong ngày 13-8.

I. Bệnh nhân được công bố ngày 12-8

Bệnh nhân số 876: N.C , Giới tính: Nam; Sinh năm: 1947; Địa chỉ: huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

- Ngày 19-7, bệnh nhân cùng với 2 con N.V.T, N.T.C đến khám và bệnh nhân nhập viện tại khoa Nội thận - Nội tiết, bệnh viện Đà Nẵng. Từ ngày 19 đến 23-7, bệnh nhân được con N.V.T đến bệnh viện chăm sóc, bệnh nhân chỉ ăn uống và sinh hoạt trong bệnh viện, không đi đến nơi khác. Từ ngày 24 đến 26-7, bệnh nhân được con N.T.C và N.T.H đến bệnh viện chăm sóc.

- Ngày 26-7, bệnh nhân được chuyển đến cách ly tại bệnh viện 199 - Bộ Công an. Tại đây bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm dịch hầu họng và cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Từ ngày 27-7 đến 4-8, bệnh nhân tiếp tục được cách ly tại bệnh viện, không tiếp xúc với ai kể cả những người trong gia đình.

- Từ ngày 5 đến 11-8, bệnh nhân được chuyển đến cách ly tại khu cách ly tập trung. Ngày 12-8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm dịch hầu họng và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

II. 13/14 bệnh nhân đã được công bố vào ngày 13-8



1. Bệnh nhân số 884: T.T. T, Giới tính: Nữ; Sinh năm: 1969; Địa chỉ: tổ 2 thôn Phò Nam, xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng

- Ngày 20-7, bệnh nhân cùng chồng đến khám tại Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu, sau đó bệnh nhân được chuyển nhập viện điều trị tại khoa Nội tiêu hóa, Bệnh viện Đà Nẵng. Ngày 22-7, bệnh nhân được chuyển đến phòng 711, tầng 7 tại khoa Nội thần kinh, Bệnh viện Đà Nẵng.Từ ngày 23 đến 26-7, bệnh nhân chỉ ở tại khoa, người nhà mua thức ăn tại căn-tin cho bệnh nhân.

- Ngày 27-7, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện 199 - Bộ Công an. Tại đây, bệnh nhân ở tại phòng 931, tầng 9 khu cách ly. Ngày 28 và 29-7, bệnh nhân tiếp tục được cách ly tại bệnh viện. Ngày 30-7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm dịch hầu họng (lần 1) và cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

- Từ ngày 9 đến ngày 11-8 bệnh nhân được chuyển cách ly tại Bệnh viện Y học cổ truyền Đà Nẵng. Tại đây, bệnh nhân ở cùng với 2 người tại phòng 403. Ngày 12-8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm dịch hầu họng (lần 2) và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 và được chuyển cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang.

2. Bệnh nhân số 885: N.T. S, Giới tính: Nữ; Sinh năm: 1957; Địa chỉ: đường Hàn Thuyên, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

- Ngày 16-7, bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện Đà Nẵng, được lấy máu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm có chỉ số hồng cầu, bạch cầu giảm, nghi bị sốt xuất huyết nên bệnh nhân được cho nhập viện và điều trị tại khoa Y học nhiệt đới, Bệnh viện Đà Nẵng. Tối ngày 16-7, có N. T.H.V đến thăm bệnh nhân.

- Từ ngày 16 đến 22-7, bệnh nhân tiếp tục điều trị tại khoa Y học nhiệt đới, Bệnh viện Đà Nẵng. Chiều ngày 17 và 18-7, con gái V.T. T.L đến thăm bệnh nhân. Từ ngày 23 đến 27-7, bệnh nhân được chuyển đến khoa Nội hô hấp, Bệnh viện Đà Nẵng. Chiều ngày 23-7, con gái V.T. T.L đến thăm bệnh nhân.

- Ngày 27-7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm dịch hầu họng (lần 1) cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Sau đó bệnh nhân được chuyển cách ly tập trung. Tại khu cách ly, bệnh nhân ở tại phòng có khoảng 42 người. Đến ngày 8-8 trong phòng còn khoảng 32 người. Trong phòng bệnh nhân thỉnh thoảng có nói chuyện với chị B, chị H.

- Ngày 8, 9 và 10-8 (3 ngày trước khi được lấy mẫu), bệnh nhân được cách ly tập trung, không đi đến nơi khác. Ngày 11-8 , bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm dịch hầu họng (lần 2) và ngày 12-8 có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

3. Bệnh nhân số 886: L.T.L Giới tính: Nữ; Sinh năm: 1956; Địa chỉ: Phước Thiện 1, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

- Từ ngày 12 đến 20-7, bệnh nhân đến chăm sóc chồng B.H.T tại khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đà Nẵng. Trong thời gian này, bệnh nhân chỉ ở trong bệnh viện và mua cơm trước cổng Bệnh viện Đà Nẵng (không nhớ rõ địa điểm). Từ ngày 21 đến 22-7 (không nhớ rõ ngày), có người nhà bệnh nhân đến thăm chồng gồm: con trai B.H.N, con trai B.H.T, con gái B.T.H, con rể N.M.V.

- Từ ngày 23 đến 29-7, bệnh nhân tiếp tục chăm sóc chồng tại Bệnh viện Đà Nẵng. Từ ngày 30-7 đến 2-8, bệnh nhân được đưa đến cách ly tập trung. Ngày 3 và 4-8, bệnh nhân được lấy mẫu dịch hầu họng xét nghiệm (lần 1), cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Từ ngày 5 đến 9-8, bệnh nhân tiếp tục được cách ly tập trung. Ngày 10-8, bệnh nhân được lấy mẫu dịch hầu họng xét nghiệm (lần 2) và ngày 12-8 cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Lấy mẫu dịch hầu họng xét nghiệm diện rộng cho người dân ở TP Đà Nẵng

4. Bệnh nhân số 887: Đ.T.X, Giới tính: Nữ; Sinh năm: 1955; Địa chỉ: đường Trường Chinh, phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng

- Từ ngày 24-6 đến 14-7, bệnh nhân đến khám và nhập viện tại khoa Nội thận - Nội tiết, Bệnh viện Đà Nẵng. Ngày 15-7, bệnh nhân được xuất viện. Ngày 18 và 19-7, bệnh nhân đến khám và nhập viện tại khoa Lão, Bệnh viện Đà Nẵng. Ngày 20-7, bệnh nhân được xuất viện.

- Từ ngày 20 đến 25-7, có vài người xung quanh nơi cư trú đến nhà thăm bệnh nhân (không nhớ rõ tên và thời gian). Ngày 23-7, bệnh nhân được con gái chở đến chợ Phước Tường, quận Thanh Khê và trở về nhà, sau đó bệnh nhân cùng con trai, con dâu và con gái tổ chức đám giỗ tại nhà nhưng không mời ai.

- Từ ngày 26-7 đến 2-8, bệnh nhân chỉ ở nhà, tiếp xúc với những người trong gia đình, không đi đến nơi khác. Ngày 3-8, con trai bệnh nhân đến thăm bệnh nhân. Ngày 4-8, bệnh nhân được con gái chở đến chợ Phước Tường, quận Thanh Khê, sau đó trở về nhà. Ngày 5-8, bệnh nhân được con gái chở đến chợ Cẩm Lệ, quận Cẩm Lệ mua đồ để tổ chức đám giỗ chồng tại nhà. Ngày 6 và 7-8, bệnh nhân chỉ ở nhà, tiếp xúc với những người trong gia đình, không đi đến nơi khác.

- Ngày 8-8, con trai T.V.H (cư trú tại K922 Trường Chinh) đến chơi rồi về nhà. Ngày 9-8, bệnh nhân chỉ ở nhà, tiếp xúc với những người trong gia đình, không đi đến nơi khác. Ngày 10-8 đến ngày 13-8, khoảng 6 giờ đến 8 giờ hằng ngày, bệnh nhân đi bán xôi xung quanh nơi cư trú. Ngày 11-8, bệnh nhân được lấy mẫu dịch hầu họng xét nghiệm với SARS-CoV-2 tại Trạm Y tế phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, sau đó trở về nhà.

- Khoảng 9 giờ ngày 12-8, bệnh nhân cùng con gái đến chợ Phước Tường, quận Thanh Khê (có mang khẩu trang), sau đó khoảng 10 giờ 30 cùng ngày trở về nhà. Sáng ngày 12-8, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dịch hầu họng dương tính với SARS-CoV-2.

5. Bệnh nhân số 888: N.T.L, Giới tính: Nữ; Sinh năm: 1955; Địa chỉ: đường Trần Bình Trọng, tổ 3, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

- Từ ngày 12 đến 20-7, bệnh nhân bị té nên nhập viện tại khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đà Nẵng, sau đó được chuyển đến điều trị tại khoa Lão, Bệnh viện Đà Nẵng. Trong thời gian này, chỉ có em gái N.T.L chăm sóc bệnh nhân. Ngày 21-7, bệnh nhân được xuất viện về nhà. Khoảng 9 giờ 30 cùng ngày, bệnh nhân đi mua thuốc tại tiệm thuốc tây ở ngã 3 Ngô Gia Tự - Trần Bình Trọng (không nhớ rõ địa chỉ).

- Từ 22-7 đến 8-8, bệnh nhân chỉ ở nhà và tiếp xúc với những người trong gia đình, không đi đến nơi khác. Ngày 9, 10 và 11-8 (3 ngày trước khi xuất hiện triệu chứng), bệnh nhân chỉ ở nhà và tiếp xúc với những người trong gia đình, không đi đến nơi khác.

- Khoảng 8 giờ 30 ngày 12-8, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng ho nhẹ và đi cầu ra phân đen nên được em gái N.T.L đưa đi khám tại Bệnh viện Đa khoa Gia đình. Đến 12 giờ 30 cùng ngày, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện C Đà Nẵng, sau đó bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm dịch hầu họng. Tối ngày 12/8/2020, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dịch hầu họng dương tính với SARS-CoV-2.

6. Bệnh nhân số 889: N. S.L, Giới tính: Nam; Sinh năm: 1986; Địa chỉ: đường Bàu Mạc 5, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng - là nhân viên y tế khoa Gây mê hồi sức, Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng.

- Từ ngày 26 đến 30-7, bệnh nhân làm việc tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng. Ngày 31-7 bệnh nhân tham gia điều trị các bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 tại Bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng. Ngày 1 và 2-8, bệnh nhân được cách ly tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng và ở cùng với các đồng nghiệp.

- Từ ngày 3 đến 6-8, bệnh nhân được lấy mẫu dịch hầu họng xét nghiệm với SARS-CoV-2 (lần 1) cho kết quả âm tính, sau đó bệnh nhân được tăng cường đến khoa Hồi sức cấp cứu thuộc Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang để làm việc theo ca. Khi kết thúc ca làm việc, bệnh nhân được đưa về khu vực cách ly dành cho nhân viên y tế (mỗi người một phòng riêng).

- Ngày 7-8, bệnh nhân được lấy mẫu dịch hầu họng xét nghiệm SARS-CoV-2 (lần 2) cho kết quả âm tính, sau đó bệnh nhân tiếp tục làm việc rồi về nhà, không tiếp xúc với ai. Ngày 8 và 9-8, bệnh nhân tiếp tục làm việc tại khoa Hồi sức cấp cứu, Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang rồi về nhà nghỉ, không tiếp xúc với ai. Tối ngày 10-8, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng sốt, đau đầu, đau họng. Sáng ngày 11-8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm dịch hầu họng (lần 3) tại Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang và ngày 12-8 có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

7. Bệnh nhân số 892: P.N. L, Giới tính: Nam; Sinh năm: 1967; Địa chỉ: K113 Trần Xuân Lê, phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

- Ngày 20-7, bệnh nhân uống cà phê cùng với bệnh nhân số 686 (được Bộ Y tế công bố ngày 5-8) tại 91 Trần Xuân Lê, phường Hòa Khê, quận Thanh Khê. Từ ngày 21-7 đến 8-8, bệnh nhân tự cách ly ở nhà và tiếp xúc với những người trong gia đình, trong đó có bệnh nhân số 893, bệnh nhân số 894, bệnh nhân số 895, bệnh nhân số 896.

- Ngày 9-8, bệnh nhân cùng vợ đến mua thuốc tại tiệm thuốc Phước Thiện, đối diện siêu thị Big C Đà Nẵng (đường Hùng Vương, quận Thanh Khê) sau đó trở về nhà. Ngày 10-8, bệnh nhân chỉ ở nhà và tiếp xúc với những người trong gia đình, không đi đến nơi khác. Ngày 11-8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm dịch hầu họng với SARS-CoV-2 tại trường tiểu học Lê Quang Sung, quận Thanh Khê theo kế hoạch xét nghiệm diện rộng tại các cụm dân cư, nhóm đối tượng và có kết quả mẫu gộp nghi ngờ với SARS-CoV-2.

- Ngày 12-8, bệnh nhân được lấy mẫu dịch hầu họng tại Trung tâm y tế quận Thanh Khê xét nghiệm để khẳng định và cho kết quả (+) với vi rút SARS-CoV-2.

8. Bệnh nhân số 893: T.T.H, Giới tính: Nữ; Sinh năm: 1972; Địa chỉ: K113 Trần Xuân Lê, phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng - làm nghề bán bánh mì tại vỉa hè

- Từ ngày 26-7 đến 4-8, bệnh nhân tự cách ly ở nhà và tiếp xúc với những người trong gia đình. Bao gồm: bệnh nhân số 892, bệnh nhân số 894, bệnh nhân số 895 và bệnh nhân số 896. Ngày 5-8, bệnh nhân đi chợ Thanh Khê, quận Thanh Khê (không nhớ đối tượng tiếp xúc). Từ ngày 6 đến 8-8, bệnh nhân chỉ ở nhà và tiếp xúc với những người trong gia đình.

- Ngày 9-8, bệnh nhân cùng chồng đến mua thuốc tại tiệm thuốc Phước Thiện, đối diện siêu thị Big C Đà Nẵng (đường Hùng Vương, quận Thanh Khê) sau đó trở về nhà. Ngày 10-8, bệnh nhân cùng con gái P.N.D.Q đến chợ Thanh Khê mua cam (không nhớ rõ tiệm) sau đó trở về nhà.

- Ngày 11-8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm dịch hầu họng với SARS-CoV-2 tại trường tiểu học Lê Quang Sung, quận Thanh Khê theo kế hoạch xét nghiệm diện rộng tại các cụm dân cư, nhóm đối tượng và có kết quả mẫu gộp nghi ngờ với SARS-CoV-2. Ngày 12-8, bệnh nhân được lấy mẫu dịch hầu họng tại Trung tâm y tế quận Thanh Khê xét nghiệm để khẳng định và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

9. Bệnh nhân số 894: P.N.T. T, Giới tính: Nữ; Sinh năm: 1999; Địa chỉ: K113 Trần Xuân Lê, phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng

- Từ đầu tháng 26-7 đến 4-8, bệnh nhân chỉ ở nhà và tiếp xúc với những người trong gia đình. Bao gồm: bệnh nhân số 892, bệnh nhân số 893, bệnh nhân số 895, bệnh nhân số 896.

- Ngày 5-8, bệnh nhân cùng em gái P.N.D.Q đến siêu thị Big C Đà Nẵng (bằng xe máy cá nhân), mua đồ và tính tiền tại tầng 2 (quầy gần cuối) sau đó trở về nhà. Từ ngày 6 đến 10-8, bệnh nhân chỉ ở nhà và tiếp xúc với những người trong gia đình, không đi đến nơi khác. Ngày 11-8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm dịch hầu họng với SARS-CoV-2 tại trường tiểu học Lê Quang Sung, quận Thanh Khê theo kế hoạch xét nghiệm diện rộng tại các cụm dân cư, nhóm đối tượng và có kết quả mẫu gộp nghi ngờ với SARS-CoV-2.

- Ngày 12-8, bệnh nhân được lấy mẫu dịch hầu họng tại Trung tâm y tế quận Thanh Khê xét nghiệm để khẳng định và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

10. Bệnh nhân số 895: P.N.D.Q, Giới tính: Nữ; Sinh năm: 2003; Địa chỉ: K113 Trần Xuân Lê, phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng

- Từ đầu tháng 26-7 đến 4-8, bệnh nhân chỉ ở nhà và tiếp xúc với những người trong gia đình. Bao gồm: bệnh nhân số 892, bệnh nhân số 893, bệnh nhân số 894, bệnh nhân số 896. Ngày 5-8 bệnh nhân cùng chị gái P.N.T. T đến siêu thị Big C Đà Nẵng (bằng xe máy cá nhân), mua đồ và tính tiền tại tại tầng 2 (quầy gần cuối) sau đó trở về nhà.

- Từ ngày 6 đến 9-8, bệnh nhân chỉ ở nhà và tiếp xúc với những người trong gia đình, không đi đến nơi khác. Ngày 10-8, bệnh nhân cùng mẹ T.T.H đến chợ Thanh Khê mua cam (không nhớ rõ tiệm) sau đó trở về nhà. Ngày 111-8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm dịch hầu họng với SARS-CoV-2 tại trường tiểu học Lê Quang Sung, quận Thanh Khê theo kế hoạch xét nghiệm diện rộng tại các cụm dân cư, nhóm đối tượng và có kết quả mẫu gộp nghi ngờ với SARS-CoV-2.

- Ngày 12-8, bệnh nhân đến mua thuốc cho mẹ (bị ngã xe) tại nhà thuốc Quốc Việt trên đường Huỳnh Ngọc Huệ (không rõ địa chỉ). Chiều cùng ngày, bệnh nhân được lấy mẫu dịch hầu họng tại Trung tâm y tế quận Thanh Khê xét nghiệm để khẳng định và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

11. Bệnh nhân số 896: T.T.X, Giới tính: Nữ; Sinh năm: 1947; Địa chỉ: K113 Trần Xuân Lê, phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng

- Từ đầu tháng 7 đến 10-8, bệnh nhân chỉ ở nhà và tiếp xúc với những người trong gia đình. Bao gồm: bệnh nhân số 892, bệnh nhân số 893, bệnh nhân số 894, bệnh nhân số 895. Ngày 11-8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm dịch hầu họng với SARS-CoV-2 tại trường tiểu học Lê Quang Sung, quận Thanh Khê theo kế hoạch xét nghiệm diện rộng tại các cụm dân cư, nhóm đối tượng và có kết quả mẫu gộp nghi ngờ với SARS-CoV-2.

- Ngày 12-8, bệnh nhân được lấy mẫu dịch hầu họng tại Trung tâm y tế quận Thanh Khê xét nghiệm để khẳng định và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

12. Bệnh nhân số 897: N.V.S, Giới tính: Nam; Sinh năm: 1985; Địa chỉ: K882 Trường Chinh, phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng - là Phó Chủ tịch UBND phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng.

- Khoảng thời gian trước ngày 26-7: Ngày 13-7, bệnh nhân có đi khám bệnh tại khoa Tai - Mũi - Họng, Bệnh viện Đà Nẵng. Ngày 21-7, gia đình bệnh nhân tổ chức tiệc đầy tháng cho con nên có mời người nhà đến dự và có tiếp xúc bệnh nhân gồm: ba mẹ ruột là N.V.C và H.T.H (xã Đại Phong, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam), chị vợ Đ.T.B.N và dì L.T.K.C. Trước khi giãn cách xã hội, hằng ngày bệnh nhân ăn sáng tại quán bún của bà L.T.K.C ở gần nhà (địa chỉ: K882 Trường Chinh, phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ). Hằng ngày bệnh nhân đi làm tại cơ quan (giờ hành chính), về nhà vào buổi trưa và chiều, tiếp xúc các đồng nghiệp tại cơ quan và những người trong gia đình.

- Từ ngày 26-7 đến 10-8: Hằng ngày bệnh nhân đi làm (giờ hành chính) tại cơ quan, thường xuyên cùng Đội quy tắc đô thị phường đi kiểm tra tại cộng đồng, chỉ đạo trật tự đô thị ở các chợ và nơi có tiểu thương buôn bán. Sau giờ làm việc, bệnh nhân về nhà vào buổi trưa và chiều. Hằng ngày, bệnh nhân thường xuyên tiếp xúc với các đồng nghiệp tại cơ quan, Đội quy tắc đô thị phường, Ban quản lý chợ Hòa An và những người trong gia đình. Khoảng 2-3 ngày, sau khi đi làm về, khoảng 17 giờ, bệnh nhân thường ghé mua bánh mì 1 lần tại tiệm bánh mì Anh Quân trên đường Tôn Đản (giáp ranh giữa phường Hòa An và phường Hòa Phát). Trong thời gian này có chị N và dì C thường xuyên đến nhà chơi và tiếp xúc với bệnh nhân (không nhớ rõ ngày).

Ngày 30, 31-7 và 1-8 (3 ngày trước khi xuất hiện triệu chứng), bệnh nhân vẫn đi làm tại cơ quan và về nhà như bình thường. Ngày 2 đến 3-8, bệnh nhân xuất hiện mệt thoáng qua, đau họng nhẹ và viêm amidan. Ngày 11-8, UBND quận Cẩm Lệ có kế hoạch xét nghiệm diện rộng tại các cụm dân cư, nhóm đối tượng. Tại đây, bệnh nhân được lấy mẫu dịch hầu họng xét nghiệm và có kết quả mẫu gộp nghi ngờ với SARS-CoV-2.

- Ngày 12-8, bệnh nhân được lấy mẫu dịch hầu họng xét nghiệm để khẳng định và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

13. Bệnh nhân số 891: N.Đ.D, Giới tính: Nam; Sinh năm: 1981; Địa chỉ: K141 Trần Xuân Lê, phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng

- Ngày 28-7, bệnh nhân xin nghỉ làm tại Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh sau đó trở về nhà tại TP Đà Nẵng. Ngày 29 và 30-7, bệnh nhân chỉ ở nhà, tiếp xúc với những người trong gia đình, không đi đến nơi khác.

- Từ ngày 31-7 đến 10-8, bệnh nhân làm việc ở phòng làm việc riêng tại nhà. Đến tối, bệnh nhân đến nhà bạn là Đ.T.V.N tại K191 Ông Ích Khiêm (chỉ tiếp xúc với N) và thỉnh thoảng đến nhà ngoại (không nhớ rõ ngày) tại K140 Lê Duẩn (tiếp xúc với cậu là N.P và 2 con của cậu). Trong thời gian này, bệnh nhân có ngồi ăn uống 01 lần với bạn là Đ.T.V.N và P.N.T (không nhớ rõ ngày).

- Khoảng 2 ngày/1 lần, bệnh nhân đến mua thuốc lá tại quầy tạp hóa gần trường Lê Quang Sung, quận Thanh Khê (không nhớ tên tiệm), tiếp xúc với chủ tiệm. Khoảng 9 giờ ngày 11-8, bệnh nhân cùng gia đình được lấy mẫu xét nghiệm dịch hầu họng với SARS-CoV-2 tại trường tiểu học Lê Quang Sung, quận Thanh Khê theo kế hoạch xét nghiệm diện rộng tại các cụm dân cư, nhóm đối tượng và có kết quả mẫu gộp nghi ngờ với SARS-CoV-2. Sau đó trở về làm việc tại nhà, đến tối bệnh nhân đến nhà bạn Đ.T.V.N và nhà ngoại sau đó trở về nhà.

- Ngày 12-8, bệnh nhân tiếp tục làm việc tại nhà và sau đó được lấy mẫu dịch hầu họng tại Trung tâm y tế quận Thanh Khê xét nghiệm để khẳng định và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.