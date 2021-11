Ngày 19-11, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á – Long An (tại 459, tỉnh lộ 825, Thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) đã chính thức được khánh thành đi vào hoạt động. Đến dự có nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; cùng đại diện lãnh đạo Bộ Y tế, tỉnh Long An, Sở Y tế TP HCM,…



Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn trao chứng nhận hoạt động cho Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á-Long An ngày 19-11

Bệnh viện có tổng số vốn xây dựng 1.720 tỉ đồng, quy mô hơn 1.000 giường và là bệnh viện thứ 4 trong hệ thống Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á. Công trình được khởi công xây dựng từ tháng 10-2019, trên khuôn viên 63.000m2 và tổng điện tích sàn 110.000m2, bao gồm khối điều trị 9 tầng, khối hành chánh 6 tầng, khối bệnh nhiễm, khối phụ trợ và trung tâm tiêm chủng. Bệnh viện có thể đáp ứng 2.000 lượt khám ngoại trú và 1.000 bệnh nội trú điều trị mỗi ngày.

TS-BS Nguyễn Văn Châu, Tổng giám đốc Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á, cho hay trong số 150 bác sĩ tại Bệnh viện Xuyên Á – Long An, khoảng 80% là các bác sĩ tại TP HCM tình nguyện về Long An công tác để phục vụ bà con nơi đây.



Dù được đầu tư cơ sở vật chất hiện đại với nhiều dịch vụ kỹ thuật cao nhưng giá khám chữa bệnh tại bệnh viện vẫn hợp lý để người dân thu nhập thấp cũng có thể tiếp cận được.

PGS-TS-BS Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế, cho biết Bộ sẽ tạo điều kiện thuận lợi để bệnh viện hoạt động tốt nhất, phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân...