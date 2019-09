Người nhà sản phụ đau buồn trước cái chết đột ngột của 2 mẹ con chị M.

Chiều 6-9, ông La Sa Văn Khuyên, Phó Giám đốc Sở Y tế Sơn La, cho biết đã có báo cáo gửi đến Bộ Y tế về trường hợp tử vong cả mẹ và con vừa xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La vào chiều 5-9.

Theo báo cáo gửi Bộ Y tế, lãnh đạo Sở Y tế Sơn La cho biết sản phụ L.T.M. (SN 1993, ngụ huyện Mai Sơn, Sơn La) vào viện lúc 9 giờ ngày 5-9, được chỉ định làm xét nghiệm cơ bản, siêu âm và cho nhập viện theo dõi đẻ, thai 41 tuần chuyển dạ. Đến 14 giờ 30 phút, sản phụ được chỉ định tăng co tử cung bằng truyền tĩnh mạch do cơn co tử cung giảm. Tại phòng đẻ, sản phụ được theo dõi liên tục bởi bác sĩ Giao Thị Thả, Phó Khoa sản, và các hộ sinh Lê Thị Yến Oanh, Nguyễn Thị Thu; thấy toàn trạng và các dấu hiệu chuyển dạ ổn định.

Đến 17 giờ 20 phút, bác sĩ bàn giao lại cho bác sĩ Lê Văn Hiếu tiếp tục theo dõi và xử trí. Chỉ 10 phút sau, bác sĩ phát hiện bệnh nhân tim thai nhanh, không đều, có dấu hiệu suy thai nên đã giải thích với gia đình bệnh nhân (chồng sản phụ) về tình trạng thai nhi và chỉ định mổ lấy thai. Tại thời điểm đó, sản phụ xuất hiện tím tái, ngừng thở, sùi bọt mép, ngừng tim, bác sĩ và các hộ sinh đã tiến hành cấp cứu bệnh nhân, đồng thời gọi hỗ trợ và báo cáo lãnh đạo. Bệnh nhân nhanh chóng được chuyển đến khoa Phẫu thuật Gây mê hồi sức.

Tại đây, các bác sĩ vừa hồi sức tích cực cho bệnh nhân vừa tiến hành mổ lấy thai, lấy ra một thai gái nặng 3 kg, tim rời rạc. Kíp cấp cứu phối hợp bác sĩ trực khoa Nhi cùng cấp cứu, hồi sức sơ sinh tại phòng mổ cho cháu bé nhưng sau 30 phút không kết quả, trẻ tử vong.

Trong khi mổ, sản phụ vẫn được hồi sức tim phổi tích cực nhưng không kết quả, sản phụ tử vong hồi 18 giờ 40 phút. Sản phụ được chẩn đoán tử vong tắc mạch ối trong quá trình chuyển dạ đẻ thai 41 tuần.

Sở Y tế Sơn La khẳng định trong quá trình chuyển dạ, sản phụ M. được các kíp trực theo dõi liên tục. Khi có dấu hiệu tiến triển xấu, bệnh nhân cũng đã được tập thể lãnh đạo khoa sản, Khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức, khoa nhi của bệnh viện cấp cứu, xử trí, tuy nhiên đã không qua khỏi.

Hiện tại, sản phụ M. đã được trưng cầu giám định pháp y để xác định nguyên nhân tử vong và đang kết quả. Sở Y tế Sơn La cũng yêu cầu Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La báo cáo quy trình tiếp nhận và điều trị sản phụ M., kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của các cá nhân có liên quan, xử lý nghiêm nếu có vi phạm.

Trước đó, phản ánh từ gia đình sản phụ M. cho rằng bác sĩ Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La tắc trách trong quá trình theo dõi sức khoẻ của mẹ con sản phụ dẫn đến tử vong. Sau khi 2 mẹ con sản phụ đột ngột tử vong, phía gia đình cũng không được bác sĩ cũng như lãnh đạo bệnh viện giải thích nguyên nhân. Trong đêm 5-9, Công an Sơn La đã tiến hành khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ nguyên nhân.