Bạn đọc Nguyễn N.B. (nam, 38 tuổi, quận Tân Bình, TP HCM), hỏi: Chào bác sĩ, tôi mới vừa đi triệt sản cách đây gần 1 tháng, lý do là chúng tôi đã có 2 con, vợ tôi lại vừa phát hiện bệnh tim mạch, bác sĩ khuyên không nên có con nữa vì sau lần sinh con thứ 2 cô ấy khá yếu. Tuy tôi được tư vấn là triệt sản có hiệu quả cao, những vẫn đọc đâu đó những chuyện oái oăm, gia đình cự cãi, nghi kỵ nhau vì những quý ông mới triệt sản xong lại… lòi ra đứa con vì có chuyện gì đó khiến thất bại. Trong tháng qua tôi vẫn dùng bao cao su vì biết triệt sản xong chưa có hiệu quả ngay. Tuy nhiên không biết phải dùng đến bao giờ? Ngoài việc đếm số lần, tính thời gian thì còn cách nào khác để tôi đi kiểm tra thực sự mình đã "an toàn" hay chưa? Tôi còn nghe nói nói có người sau mấy năm tự nhiên "máy móc" nối lại, lại phải làm cha bất đắc dĩ. Có trường hợp như thế không và thường gặp hay không?



Bác sĩ Nguyễn Ngọc Thông, Phòng khám Sức khỏe sinh sản, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM, trả lời:

Rất tốt khi bạn đã có ý thức áp dụng biện pháp tránh thai hiệu quả và rất có trách nhiệm khi thấy vợ có vấn đề về sức khỏe!

Đúng như bạn đã được tư vấn, triệt sản nam bằng cách cột, cắt ống dẫn tinh là một biện pháp tránh thai có hiệu quả cao, tỷ lệ thất bại dù có nhưng rất thấp (0.1-0.4%) và thường là do vấn đề kỹ thuật mổ hoặc do không tuân thủ theo dõi , ngừa thai sau mổ vì còn tinh trùng dự trữ. Tình trạng tự nối lại ống dẫn tinh rất hiếm gặp và thường cũng là do kỹ thuật mổ. Do vậy bạn không nên quá lo lắng nếu đã thực hiện thủ thuật tại các cơ sở y tế uy tín. Bạn cần chú ý một số vấn đề sau mỏ như sau:

- Tiếp tục ngừa thai bằng những biện pháp tránh thai hiệu quả khác (như bao cao su, hoặc các biện pháp ngừa thai về phía nữ giới như thuốc tránh thai hàng ngày) chứ không kiêng giao hợp để vẫn có sự xuất tinh, sử dụng hết tinh trùng dự trữ. Thông thường cần ngừa thai thêm khoảng 20-25 lần quan hệ sau khi triệt sản.

- Sau mổ 3 tháng hoặc sau 20-25 lần xuất tinh thì cần tái khám, xét nghiệm lại tinh dịch để bảo đảm là không còn tinh trùng trong tinh dịch thì mới được ngưng các biện pháp tránh thai đang dùng .

- Tái khám ngay nếu vùng bìu sau mổ có vấn đề bất thường như sưng, đau, sờ thấy khối u lạ …

Ở TP HCM bạn có thể đến khám và xét nghiệm tại các BV có khoa nam học, cơ sở có xét nghiệm tinh dịch đồ như BV Bình Dân, Phòng khám Sức khỏe sinh sản –Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP (Trước kia là Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe sinh sản TP HCM)… để được các bác sĩ tư vấn thêm.

Chúc gia đình bạn nhiều hạnh phúc .