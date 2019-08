Thí nghiệm quen thuộc: nhìn vào một chiếc cốc có nước một nửa, lựa chọn giữa 2 phương án: "nó đã đầy được một nửa" hay "nó đã bị vơi đi một nửa"; không chỉ giúp bạn xác định mình thuộc tuýp lạc quan hay bi quan mà còn giúp bạn tự dự đoán tuổi thọ của mình, nghiên cứu mới từ Đại học Boston (Mỹ) cho thấy.



Sự lạc quan, nhìn đời tích cực đem lại tác dụng bất ngờ lên tuổi thọ - ảnh minh họa từ internet

Các nhà khoa học đã xem xét dữ liệu từ gần 70.000 phụ nữ với thời gian theo dõi trung bình 1 thập kỷ và gần 1.500 nam giới với thời gian theo dõi trung bình 3 thập kỷ; cho thấy nhóm "chiếc cốc đầy được một nửa" – tức những người lạc quan, có khả năng rất cao sống khỏe qua tuổi 85.

Theo đó, những người phụ nữ nhìn đời tích cực nhất có cơ hội cao hơn 50% sống qua tuổi 85 so với bạn bè họ, trong khi những người đàn ông "tỏa nắng" có cơ hội cao hơn đến 70%. Nếu xét về tuổi thọ trung bình, người lạc quan sống lâu hơn người hay nhìn đời một cách tiêu cực tới 14,9% ở nữ và 10,9% ở nam.

Theo bài công bố mới đây trên tạp chí khoa học Proceedings of the National Academy of the Science, các tác giả cho biết có bằng chứng rõ ràng cho thấy những yếu tố tâm lý xã hội tích cực có thể thúc đẩy "lão hóa lành mạnh", giúp kéo dài tuổi thọ. Nghiên cứu cũng ghi nhận người lạc quan ít có khả năng mắc bệnh tiểu đường type 2 và trầm cảm hơn người bi quan.

Có vẻ các tác dụng thần diệu này đến từ việc người lạc quan thường năng vận động và thể dục hơn. Thể dục cũng được nhiều nghiên cứu trước đó chứng minh là có mối quan hệ qua lại với trạng thái tinh thần tốt. Người luôn vui vẻ cũng hiếm khi phải "giải sầu" bằng rượu hay đồ ăn. Về mặt tâm lý, người lạc quan có khả năng hồi phục sau căng thẳng mạnh mẽ hơn, xem các tình huống tiêu cực là thách thức hơn là cảm giác bị đe dọa.

Vì vậy, lời khuyên chung là hãy cố giữ cho mình một gương mặt "tỏa nắng", yêu đời thật sự