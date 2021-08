Bộ Y tế cho biết từ 18 giờ ngày 17-8 đến 18 giờ 30 ngày 18-8, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 8.800 ca mắc Covid-19, trong đó 12 ca nhập cảnh và 8.788 ca ghi nhận trong nước tại: TP HCM (3.731), Bình Dương (2.513), Đồng Nai (443), Long An (428), Tiền Giang (282), Đà Nẵng (278), Kiên Giang (169), An Giang (105), Tây Ninh (104), Cần Thơ (91), Khánh Hòa (86), Bến Tre (72), Phú Yên (65), Vĩnh Long (61), Nghệ An (59), Quảng Nam (53), Hà Nội (46), Đồng Tháp (31), Bình Thuận (20), Thừa Thiên Huế (17), Hậu Giang (16), Bình Định (15), Đắk Nông (13), Quảng Trị (12), Quảng Ngãi (9), Ninh Thuận (8 ), Quảng Bình (8 ), Hà Tĩnh (8 ), Gia Lai (7), Bắc Ninh (7), Lâm Đồng (6), Thanh Hóa (6), Đắk Lắk (5), Lào Cai (4), Sơn La (2), Cà Mau (2), Ninh Bình (1), Thái Bình (1), Vĩnh Phúc (1), Lạng Sơn (1), Điện Biên (1), Bạc Liêu (1). Trong đó có 5.935 ca trong cộng đồng.

Như vậy, trong 24 giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước giảm 807 ca; tại TP HCM tăng 172 ca, Bình Dương giảm 819 ca, Đồng Nai tăng 145 ca, Long An giảm 153 ca, Tiền Giang giảm 129 ca.

Bản đồ dịch Covid-19- Nguồn: Bộ Y tế

Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 302.101 ca mắc Covid-19, đứng thứ 73/222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỉ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 170/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 3.073 ca nhiễm).

Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27-4 đến nay), số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 298.064 ca, trong đó có 108.534 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Có 6/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Quảng Ninh, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Hải Phòng. Có 5 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Kon Tum, Hà Giang, Yên Bái, Thái Bình, Bắc Giang.

Hiện 5 tỉnh, thành phố ghi nhận số mắc cao là TP HCM (160.117), Bình Dương (52.346), Long An (16.007), Đồng Nai (14.945), Bắc Giang (5.795).

Trong ngày, có thêm 3.751 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 115.059 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU là 654 ca. Số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO là 20 ca.

Ngày 18-8, Tiểu ban điều trị của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 thông báo ghi nhận 298 ca tử vong tại TP HCM (255), Bình Dương (20), Long An (11), Cần Thơ (2), Bến Tre (2), Vĩnh Long (2), Đà Nẵng (1), Bắc Giang (1), Bình Thuận (1), Đồng Nai (1), Đồng Tháp (1), Kiên Giang (1).

Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam đến nay hiện là 6.770 ca, chiếm tỉ lệ 2,2% so với tổng số ca mắc và ngang với tỉ lệ tử vong do Covid-19 trên thế giới.

Trong 24 giờ qua đã thực hiện 210.030 xét nghiệm cho 676.379 lượt người.

Trong ngày 17-8 có 395.979 liều vắc-xin phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc-xin đã được tiêm là 15.518.869 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 14.032.444 liều, tiêm mũi 2 là 1.486.425 liều.

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn (bên phải) cùng các đại biểu kiểm tra phòng chuẩn bị đón bệnh nhân tại Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19 đa tầng đầu tiên ở TP HCM- Ảnh: Hà Đạo

Ngày 18-8, Bộ Y tế tổ chức họp trực tuyến về công tác phòng chống dịch Covid-19 với 12 tỉnh/thành phố miền Tây Nam Bộ.

Bộ Y tế có quyết định xuất cấp 30.000 lọ thuốc Remdesivir điều trị Covid-19 cho nhiều cơ sở y tế ở các tỉnh phía Nam đang điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng. Có 17 bệnh viện (các Trung tâm hồi sức tích cực Covid-19) cùng Bệnh viện Trung ương Cần Thơ và Sở Y tế các tỉnh, thành: TP HCM, Tiền Giang, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An, Đồng Tháp, Tây Ninh và Cần Thơ được cấp thuốc Remdesivir trong đợt này.

Đây là lần thứ 2, thuốc Remdesivir được Bộ Y tế xuất cấp để phục vụ nhu cầu điều trị bệnh nhân Covid-19 của các cơ sở y tế. Trước đó, ngày 8-8, lô thuốc đầu tiên gồm 10.000 lọ Remdesivir đã được đưa vào điều trị bệnh nhân Covid-19 tại TP HCM.

Ngày 18-8, Bệnh viện Dã chiến điều trị điều trị bệnh nhân Covid-19 đa tầng Tân Bình (đường Hoàng Văn Thụ, Tân Bình, TP HCM) do Bệnh viện Thống Nhất (bệnh viện tuyến trung ương thuộc Bộ Y tế) đảm nhiệm chính thức khánh thành với quy mô 1.000 giường. Đây là mô hình bệnh viện dã chiến đầu tiên ở TP HCM điều trị cùng lúc cả 3 tầng bệnh Covid-19 (bệnh nhẹ, trung bình và nặng).

Để giúp các F0 cách ly tại nhà theo dõi sức khỏe trong lúc chờ Tổ phản ứng nhanh tới hỗ trợ nhập viện khi có dấu hiệu nặng, TP HCM lập trạm đo SpO2 và thở oxy tại các khu phố và tổ dân phố.