Bộ Y tế cho biết từ 18 giờ ngày 27-8 đến 18 giờ ngày 28-8, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 12.103 ca mắc Covid-19. Có 6 ca nhập cảnh và 12.097 ca ghi nhận trong nước tại: TP HCM (5.481), Bình Dương (4.049), Đồng Nai (797), Long An (451), Tiền Giang (241), Đồng Tháp (143), Đà Nẵng (109), Khánh Hòa (92), Quảng Bình (90), Kiên Giang (77), Nghệ An (70), Hà Nội (61), Đắk Lắk (60), Bình Thuận (49), Cần Thơ (37), Bà Rịa - Vũng Tàu (35), Bến Tre (25), Thừa Thiên Huế (24), Thanh Hóa (22), An Giang (20), Phú Yên (16), Sóc Trăng (16), Quảng Ngãi (15), Bạc Liêu (13), Quảng Nam (13), Trà Vinh (13), Bình Phước (13), Hậu Giang (11), Bình Định (11), Đắk Nông (8 ), Vĩnh Long (6), Ninh Thuận (6), Hà Tĩnh (6), Cà Mau (5), Lâm Đồng (4), Lạng Sơn (3), Gia Lai (2), Bắc Ninh (2), Bắc Giang (1), trong đó có 6.468 ca trong cộng đồng.

Như vậy, trong 24 giờ qua, số ca nhiễm ghi nhận trong nước giảm 804 ca. Tại TP HCM tăng 98 ca, Bình Dương giảm 138 ca, Đồng Nai giảm 199 ca, Long An giảm 3 ca, Tiền Giang giảm 71 ca.

Bản đồ dịch Covid-19- Nguồn: Bộ Y tế

Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 422.469 ca nhiễm, đứng thứ 60/222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỉ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 166/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 4.297 ca nhiễm).

Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27-4 đến nay), số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 418.320 ca, trong đó có 208.215 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Có 8/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước Quảng Ninh, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hoà Bình, Yên Bái, Hà Giang, Kon Tum. Có 4 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Thái Bình, Hải Phòng, Điện Biên, Phú Thọ.

Hiện 5 tỉnh, thành phố ghi nhận số mắc cao là TP HCM (204.964), Bình Dương (98.794), Đồng Nai (22.264), Long An (20.400), Tiền Giang (9.062).

Trong ngày có thêm 12.375 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 210.989 ca.

Theo thống kê sơ bộ, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 6.408 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ: 4.065; thở oxy dòng cao HFNC: 1.310; thở máy không xâm lấn: 88; hở máy xâm lấn: 921; ECMO: 24

Trong ngày 27-8 có 304.176 liều vắc-xin phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc-xin đã được tiêm là 19.151.122 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 16.822.691 liều, tiêm mũi 2 là 2.328.431 liều.

Trong ngày, trên Hệ thống Thông tin thu dung điều trị bệnh nhân Covid-19 ghi nhận 352 ca tử vong tại TP HCM (271), Bình Dương (38), Đồng Nai (16), Tiền Giang (15), Long An (4), Đồng Tháp (2), Khánh Hòa (2), Đà Nẵng (1), Bến Tre (1), Nghệ An (1), Thừa Thiên Huế (1).



Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 10.405 ca, chiếm tỉ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4% so với tỉ lệ tử vong do Covid-19 trên thế giới (2,1%).

Trong 24 giờ qua, đã thực hiện 624.775 xét nghiệm cho 706.629 lượt người.

Bộ Y tế cho biết Việt Nam đã tiếp nhận vật tư y tế do Tổ chức Y tế thế giới tặng Việt Nam, gồm: 36.000 khẩu trang phẫu thuật, 70.000 khẩu trang hô hấp độ lọc cao, 50 bộ hệ thống thở oxy dòng cao qua gọng mũi.

TP Hà Nội đã xây dựng kế hoạch về xét nghiệm sàng lọc diện rộng - Ảnh: Ngô Nhung

Hiện TP Hà Nội đã xây dựng kế hoạch về xét nghiệm sàng lọc diện rộng 200.000 mẫu, lập 2 kịch bản sau ngày 6-9, gồm:

Kịch bản 1: Khi tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại các quận, huyện, thị xã đã có nguy cơ cao từ trước, với các ca mắc tăng cao, phải thực hiện phong tỏa, trên cơ sở đó thành phố sẽ lấy 800.000 mẫu xét nghiệm tại các khu vực nguy cơ cao tại 12 quận, huyện;

Kịch bản 2: Tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại các quận và một số khu vực của các huyện với các ca mắc lớn, phải thực hiện phong tỏa, trên cơ sở đó thành phố sẽ lấy 1,5 triệu mẫu xét nghiệm tại khu vực nguy cơ cao tại 12 quận; khu vực nguy cơ tại các huyện, thị xã.

Tỉnh Quảng Ngãi áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 từ 12h00 ngày 28-8 đối với 9/13 đơn vị hành chính, gồm: TP Quảng Ngãi, thị xã Đức Phổ, các huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh, Trà Bồng, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Mộ Đức, Đức Phổ. Đối với 3 huyện miền núi Ba Tơ, Minh Long, Sơn Tây và huyện đảo Lý Sơn, áp dụng biện pháp chống dịch đặc thù ở mức nguy cơ cao.