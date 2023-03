Chiều 7-3, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM cho hay vừa cứu kịp ông N.H.H. (40 tuổi, ở TP HCM) mắc bệnh hiếm gặp tụt đường huyết dữ dội dẫn đến hôn mê dù không bị bệnh tiểu đường.

Trước đó, ông H. ngủ từ sáng đến trưa không thấy dậy. Khi đó, gia đình gọi ông H. thức giấc để ăn cơm thì phát hiện ông đã hôn mê, co giật nên khẩn cấp chuyển đi cấp cứu.

Ông H. mắc bệnh hiếm mà không biết, được cứu qua nguy kịch

Kết quả xét nghiệm cho thấy đường huyết bệnh nhân hạ đến mức báo động, chỉ còn 23.4 mg/dl (bình thường 90-130 mg/dl trước ăn và 180mg/dl sau ăn). Các bác sĩ chỉ định truyền dịch glucose cấp cứu, theo dõi các chỉ số huyết áp, nhịp thở.

Sau 10 phút, người bệnh hồi tỉnh, chức năng não không bị ảnh hưởng. Với triệu chứng hạ đường huyết liên tục, không bị tiểu đường, các bác sĩ nghĩ nhiều bệnh nhân bị tuyến tụy gây tiết insulin bất thường.

Tiếp tục chụp cắt lớp điện toán phát hiện ông H. bị u tụy nội tiết (insulinoma) chu vi 2,43cm tiết insulin quá nhiều gây hạ đường huyết nghiêm trọng, các bác sĩ phẫu thuật loại bỏ khối u tụy nội tiết để đường huyết trở về bình thường.

BSCKI Võ Trần Nguyên Duy, Khoa Nội tiết – Đái tháo đường Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết insulinoma là dạng u thần kinh nội tiết hiếm gặp với tỉ lệ mắc 4-10 ca/1 triệu người, thường gặp ở phụ nữ trên 50 tuổi. 90% bệnh nhân bị u tụy nội tiết insulin lành tính, chỉ 10% ca ác tính. Triệu chứng chính của bệnh là hạ đường huyết lúc đói.

Vợ ông H. cho hay cách đây 15 năm ông từng lên cơn co giật, được một bệnh viện kê đơn thuốc trị động kinh tại nhà. Thỉnh thoảng bị co giật nhẹ nhưng sau khi ăn uống ông hồi phục ngay. Gần đây ông cũng lên co giật liên tục nhưng cũng cứ nghĩ do bị bệnh liên quan đến thần kinh.