EPLUS là công ty tiên phong trong lĩnh vực cung cấp các dịch vụ phụ trợ cho ngành y tế, trong đó đặc biệt quan trọng là nhập khẩu, phân phối và cung ứng vắc-xin; đồng thời phát triển ứng dụng, giải pháp công nghệ hiện đại giúp tăng hiệu quả tiếp cận thị trường toàn diện từ online đến offline.

VNVC là Hệ thống tiêm chủng vắc-xin an toàn, chất lượng hàng đầu Việt Nam, hiện có 114 trung tâm trên toàn quốc. Với danh mục vắc-xin đầy đủ cho trẻ em và người lớn, VNVC có đội ngũ hơn 5.000 bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế được đào tạo chuyên nghiệp về an toàn tiêm chủng và các kỹ năng để mang lại dịch vụ tiêm chủng cao cấp, an toàn.