Sáng 23-9, Bệnh viện Thống Nhất TP HCM cho biết đã phẫu thuật cắt 3 khối u khổng lồ cho ông Huỳnh Quang H. (40 tuổi, ngụ quận Tân Bình, TP HCM). Ông H. nhập viện trong tình trạng bụng chướng to, sờ thấy nhiều khối u gồ lên.



BS Quang chỉ ra 3 khối u khổng lồ choáng ổ bụng, xâm lấn nhiều bộ phận của bệnh nhân

Qua thăm khám, kiểm tra, các bác sĩ Khoa Ngoại tiêu hóa Bệnh viện Thống Nhất phát hiện bệnh nhân có 3 khối u khổng lồ đang to dần, xâm lấn nhiều mạch máu, nội tạng trong ổ bụng như lách, thận. Được biết, cách đây 15 năm, ông H. đã được mổ 1 lần và lấy khối u kích thước 10 cm. Sau đó, khối u càng ngày càng tái phát và ông H phải mang khối u này suốt hàng chục năm qua.

Sau nhiều giờ phẫu thuật, các bác sĩ đã lấy ra được 3 khối u với kích thước mỗi khối là 15 cm x 20 cm, tổng cộng nặng 2,4 kg. Ông H phải cắt bỏ toàn bộ lách do khối u đã ăn sâu vào bộ phận này cùng một phần đuôi tụy. Sau hơn 1 tuần phẫu thuật, sức khỏe ông H. dần phục hồi, và đang tiếp tục theo dõi.

Theo PGS-TS-BS Lê Văn Quang, cố vấn chuyên môn Bệnh viện Thống Nhất, đây là ca bệnh phức tạp với nhiều nguy cơ khi mổ như chảy máu, hoại tử một số đoạn ruột, có thể xâm lấn hư thận trái. Trước đây, cũng có nhiều ca u to nhưng không thể can thiệp cắt được do u chèn dính nhiều bộ phận.

Ông H. dần phục hồi sau cuộc đại phẫu cắt ra 3 khối u khổng lồ

"Đây là ca đầu tiên các bác sĩ tự tin quyết đoán loại bỏ toàn bộ khối u sau khi cân nhắc mọi tình huống có thể xảy ra và đặt sự an toàn của người bệnh lên hàng đầu. Việc bệnh nhân mất lách, đuôi tụy cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến sức khỏe sau này" - BS Lê Văn Quang cho biết..