Sáng 3-4, Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) cho biết các bác sĩ tại đây vừa tiếp nhận trường hợp nam bệnh nhân T.V.Q., 45 tuổi (ở Bắc Ninh) nhập viện trong tình trạng đau bụng.

Sau khi được tiến hành chụp chiếu và làm các xét nghiệm cần thiết, các bác sĩ chẩn đoán nhân Q. bị viêm phúc mạc do thủng tạng rỗng, quyết định phẫu thuật cấp cứu cho người bệnh. Trong mổ tiến hành phẫu thuật gỡ dính, thấy nguyên nhân gây thủng ruột là que tăm. Bệnh nhân đã được lau rửa ổ bụng, đưa 2 đầu hồi tràng vị trí thủng ra làm hậu môn nhân tạo.

Nam bệnh nhân bị thủng ruột do nuốt phải tăm

Tiến sĩ-bác sĩ Dương Trọng Hiền, Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật Nội soi, Trưởng Khoa Phẫu thuật cấp cứu tiêu hóa, Bệnh viện Việt Đức cho biết dị vật đường tiêu hóa là một trong những cấp cứu khá phổ biến, thông thường do hóc xương động vật như gà, lợn, cá hoặc do vô tình hay cố ý nuốt những dị vật như: tăm tre, que tre, kim băng, dao lam...

Các dị vật đường tiêu hóa có thể gây những biến chứng rất nguy hiểm và đòi hỏi phải được xử lý ngay nếu để muộn có thể thấy một số biến chứng nặng nề như áp – xe thủng trung thất do thủng thực quản hoặc viêm phúc mạc do thủng dạ dày hoặc ruột.

Trong sinh hoạt hằng ngày hay gặp trường hợp người bệnh thủng thực quản hoặc thủng ruột do dị vật là xương động vật như gà, vịt, chó, cá…trong những hoàn cảnh như bệnh nhân đã mất răng, khi uống rượu quá chén.

"Nhiều người lớn tuổi do thói quen ngậm tăm đặc biệt là tăm tre khi đi ngủ dễ nuốt trong vô thức, dị vật dễ gây thủng ruột, hoặc có trường hợp người bệnh không may nuốt phải kim khâu khi đang xe chỉ, chủ quan không đi khám dẫn tới thủng ruột non. Ở trẻ em do vô tình hoặc cố ý nuốt vào như nuốt đồ chơi, đinh ốc,… cũng có thể gây xước thủng thực quản dạ dày"- bác sĩ Hiền cảnh báo.

Đối với dị vật gây thủng thực quản có thể gây lên tổn thương như áp xe trung thất, bác sĩ sẽ phẫu thuật dẫn lưu ổ áp xe, lấy dị vật, mở thông dạ dày hoặc hỗng tràng. Những trường hợp tổn thương xuống phía dưới như dạ dày, ruột non, đại tràng, các bác sĩ sẽ tiến hành phẫu thuật lấy dị vật, khâu lỗ thủng hay dẫn lưu hoặc làm hậu môn nhân tạo cũng như làm sạch ổ bụng.



Khi hóc dị vật đường tiêu hóa cần nên tới thăm khám tại các cơ sở y tế, theo dõi sát nhằm hạn chế các biến chứng đáng tiếc có thể xảy ra.