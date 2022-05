Tại hội thảo tổng kết chương trình "Tuần lễ vàng ươm mầm hạnh phúc 2022", diễn ra cuối tuần qua, nhiều gia đình hiếm muộn đã chia sẻ hành trình đón "trái ngọt" sau nhiều năm nỗ lực chạy chữa.

Mang lại điều kỳ diệu cho người hiếm muộn

Gia đình chị Đỗ Thị T. và anh Ma Minh N. (ở Nam Định) chia sẻ về nhiều năm đằng đẵng trong nhọc nhằn để sinh được con. Người chồng phát hiện mắc hội chứng Klinefelter với đặc trưng là suy sinh dục, rối loạn nội tiết, tinh hoàn teo nhỏ, khả năng sinh tinh kém hoặc không sinh tinh. Chị T. tâm sự, nhiều khi hai vợ chồng tưởng chừng như đầu hàng vì không thể có được đứa con của chính mình. Nhờ được can thiệp phẫu thuật vi phẫu tinh hoàn tìm tinh trùng và thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm với trứng của vợ, cuối cùng, vợ chồng anh chị đã hạnh phúc đón "trái ngọt" sau nhiều năm nỗ lực chạy chữa.

Trường hợp khác là gia đình chị Nguyễn Thị L. và anh Nguyễn Văn T. (ở Phú Thọ) hiếm muộn trong 18 năm. Chị L. bị tắc vòi trứng, còn anh T. được các bác sĩ chẩn đoán và cho kết quả tinh trùng yếu. Sau một thời gian được các bác sĩ can thiệp và hỗ trợ sinh sản, chị L. đã sinh bé gái vào tháng 10-2021. Trường hợp gia đình chị Nguyễn Thị H. và anh Hà Khánh C. (Thái Nguyên) không may 2 vợ chồng mang gien Thalassemia, khả năng cao sinh con tự nhiên sẽ mắc bệnh do di truyền từ bố mẹ. Do đó, anh chị đã được bác sĩ tư vấn thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm đồng thời áp dụng chẩn đoán di truyền tiền làm tổ trước chuyển phôi để có thể sinh con khỏe mạnh.

Bác sĩ tư vấn cho cặp vợ chồng hiếm muộn

Bác sĩ Nguyễn Khắc Lợi, Giám đốc Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội, cho biết qua từng năm, tỉ lệ điều trị thành công cho bệnh nhân hiếm muộn cần can thiệp các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, điển hình là thụ tinh trong ống nghiệm ngày càng tăng. "Rất nhiều trường hợp thành công mà câu chuyện của họ không chỉ là minh chứng cho những điều "kỳ diệu" của y học hỗ trợ sinh sản hiện đại mà còn là nguồn động lực to lớn cho những ai đang trong hoàn cảnh tương tự có thêm hy vọng" - bác sĩ Lợi chia sẻ

Cũng theo bác sĩ Lợi, hiện một số kỹ thuật hiện đại, tiên tiến nhất được áp dụng thành công đã và đang mang đến cơ hội có con cho ngày càng nhiều trường hợp hiếm muộn khó, có tiên lượng thấp. Điển hình, trong điều trị hiếm muộn nam, việc áp dụng phẫu thuật vi phẫu tinh hoàn tìm tinh trùng Micro TESE đã mang lại những hiệu quả bất ngờ. Bác sĩ Lợi cho biết Micro TESE là phương pháp can thiệp sâu để bác sĩ bóc tách từng mô tinh hoàn, tìm tinh trùng để làm thụ tinh ống nghiệm. Kỹ thuật này thường được chỉ định cho các trường hợp nam giới vô sinh không tắc nghẽn do những nguyên nhân như: teo tinh hoàn do quai bị, hội chứng Sertoli, hội chứng sinh tinh giữa chừng, các bất thường về gien, bất thường về nhiễm sắc thể (hội chứng Klinefelter). Kỹ thuật này giúp cải thiện đáng kể hiện tượng tái dính sau phẫu thuật, tỉ lệ thành công lên tới 70% - 80%.

Bác sĩ siêu âm 5D cho bệnh nhân

Hãy đi khám hiếm muộn sớm nhất có thể

Theo thống kê, vô sinh do vợ chiếm khoảng 40%, do chồng chiếm 40%, khoảng 10% do cả 2 vợ chồng và 10% không tìm thấy nguyên nhân. Như vậy, tỉ lệ vô sinh ở cả nam và nữ là ngang nhau. Bác sĩ Lê Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội, cho biết với người vợ thì bị buồng trứng đa nang, lạc nội mạc tử cung, bất thường vòi trứng, viêm nhiễm... là những nguyên nhân hàng đầu dẫn tới vô sinh ở nữ giới. Còn với người chồng, vô sinh thường do có sự bất thường về số lượng, chất lượng tinh trùng... Điều đáng mừng là y học ngày nay đã có nhiều phương pháp có thể giúp điều trị cho những người hiếm muộn. Chỉ cần các cặp vợ chồng hiếm muộn nhận thức sớm tình trạng của mình, đi khám sớm và chia sẻ cởi mở với bác sĩ thì khả năng điều trị thành công là rất cao. Hiện nay, tỉ lệ thành công của các cặp vợ chồng điều trị hiếm muộn nhờ phương pháp bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI) đạt 31%; tỉ lệ có thai trong chuyển phôi tươi đạt 42% và với phương pháp chuyển phôi đông lạnh là 63%...

Bác sĩ Hiền cũng cho biết quan niệm về vô sinh hiếm muộn đó là 2 vợ chồng quan hệ tình dục thường xuyên không sử dụng bất cứ biện pháp tránh thai nào trong vòng 1 năm vẫn chưa có thai. "Trong cuộc sống hiện đại, có nhiều thói quen xấu ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản, trong đó người trẻ mắc rất nhiều. Đó là thường xuyên sử dụng các chất kích thích như: bia rượu, thuốc lá; làm việc trong môi trường áp lực, căng thẳng, hay thức khuya... cũng ảnh hưởng đến khả năng sinh tinh, khả năng nuôi dưỡng tinh trùng, ảnh hưởng đến buồng trứng. Với nữ giới một số dấu hiệu cảnh báo vô sinh có thể là: rối loạn kinh nguyệt, thống kinh, dịch âm đạo bất thường, sẩy thai, rối loạn nội tiết..." - bác sĩ Hiền lưu ý.

Các bác sĩ cho biết điều trị vô sinh phụ thuộc vào nguyên nhân, độ tuổi. Phương pháp điều trị có thể cố gắng khôi phục khả năng sinh sản bằng thuốc hoặc phẫu thuật hoặc phải sử dụng các kỹ thuật phức tạp. Từ những nguy cơ trên, các bác sĩ khuyến cáo các cặp vợ chồng đang mong con hãy đi khám sớm nhất có thể, vì tuổi người phụ nữ và thời gian vô sinh là 2 yếu tố quan trọng nhất, quyết định tỉ lệ thành công. Ngoài ra, với những tiến bộ của y học hiện đại đa số nguyên nhân gây vô sinh đều có thể giải quyết.