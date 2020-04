PGS-TS Nguyễn Thanh Phong, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), cho biết để bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) lúc các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống hoạt động lại khi nới lỏng giãn cách xã hội, bắt buộc người chế biến thực phẩm, phục vụ đồ ăn phải đeo khẩu trang. Các quán ăn không được phục vụ nhiều người cùng lúc, khách ăn uống cần hạn chế cười đùa, nói to... "Đặc biệt, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống (cơ sở chế biến xuất ăn sẵn, bếp ăn tập thể, nhà hàng, khách sạn, căng tin ăn uống) cần thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các yêu cầu về điều kiện ATTP. Chỉ các cơ sở kinh doanh thực phẩm đủ điều kiện cấp phép mới được kinh doanh trở lại"- ông Phong nhấn mạnh.



PGS-TS Nguyễn Thanh Phong, Cục trưởng Cục ATTP, Bộ Y tế

Ông Nguyễn Thanh Phong cho biết để bảo đảm ATTP khi các cơ sở hoạt động lại sau nới giãn cách, bắt buộc người phục vụ đồ ăn phải đeo khẩu trang

Theo ông Phong, trước đây, việc đeo khẩu trang chỉ bắt buộc với những người chế biến thực phẩm nhưng nay bắt buộc cả với những người phục vụ trong nhà hàng, quán ăn cũng như các cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố. Ngoài ra, nếu người chế biến thực phẩm, phục vụ ăn uống có bất kỳ biểu hiện sốt, ho, không được chế biến thực phẩm, phục vụ đồ ăn.

Trong quá trình chế biến thực phẩm, phục vụ đồ ăn, không được cười đùa, nói to, cố gắng hạn chế tiếp xúc gần. Khu vực chế biến thức ăn phải có nơi rửa tay, đủ nước sạch và xà phòng để rửa tay... Khu vực ăn uống phải có nơi rửa tay, có đủ nước sạch và xà phòng để rửa tay sạch và có thể trang bị thêm dung dịch khử khuẩn bàn tay, phải đảm bảo sạch sẽ, thoáng mát. Đối với các suất ăn sẵn, thực phẩm chuyển đi phải được bao gói trong hộp/túi kín, an toàn và bảo quản theo quy định trong suốt quá trình vận chuyển.

Nhiều quán ăn ở Hà Nội đã mở cửa trở lại sau nới giãn cách xã hội - Ảnh: Ngô Nhung

Một điểm mới nữa là khu ăn uống phải có đủ bàn ghế và bố trí khoảng cách giữa những người ăn uống; có đủ dụng cụ ăn uống bảo đảm riêng biệt cho từng người ăn uống và được vệ sinh sạch sẽ, khử khuẩn trước và sau khi sử dụng...

Đối với bếp ăn tập thể ở khu công nghiệp, chế xuất, doanh trại các đơn vị, bệnh viện, cơ sở giáo dục, trường học có đông người ăn uống cần bố trí ăn theo nhiều ca để bảo đảm khoảng cách giữa những người ăn uống. Người ăn uống yêu cầu phải rửa tay sạch bằng xà phòng, sử dụng dung dịch khử khuẩn bàn tay trước và sau khi ăn uống; giữ vệ sinh, hạn chế di chuyển, không nói to, cười đùa trong khi ăn uống.

"Với loại hình kinh doanh thức ăn đường phố, ngoài yêu cầu về ATTP theo quy định cũng cần lưu ý thực hiện phòng chống sự lây lan của dịch Covid-19. Theo đó, người bán hàng phải đeo khẩu trang khi tiếp xúc với thực phẩm, thức ăn; giữ khoảng cách tiếp xúc trực tiếp với khách hàng. Thực phẩm, thức ăn ăn ngay phải được bao gói trong hộp/túi kín, an toàn trước khi giao cho khách hàng. Các cơ sở này cũng phải bố trí đủ nước sạch và xà phòng rửa tay cho khách trước khi ăn uống, không được phục vụ cùng lúc quá đông người để bảo đảm khoảng cách an toàn"- PGS Nguyễn Thanh Phong nhấn mạnh.

Người kinh doanh thức ăn đường phố cũng phải đeo khẩu trang khi tiếp xúc thực phẩm - Ảnh: Ngô Nhung

Ông Phong cho biết Cục ATTP cũng đề nghị các đơn vị tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát việc bảo đảm an toàn thực phẩm theo các tiêu chí nêu trên, yêu cầu người đứng đầu các cơ sở giáo dục/ tại các nhà hàng, khách sạn, cơ quan có bếp ăn tập thể chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn thực phẩm trong phạm vi quản lý. Trong thời gian tới, cơ quan này sẽ có poster được mô tả bằng hình ảnh hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống để đảm bảo ATTP trong phòng chống dịch Covid-19.

Ngoài hướng dẫn bằng văn bản, Cục ATTP cũng lập đường dây nóng để người kinh doanh có bất cứ thông tin thắc mắc, hướng dẫn đều có thể gọi để được tư vấn theo số hotline: 0913.319.936.

Cũng theo ông Phong, Cục ATTP đã có văn bản hướng dẫn riêng về việc đảm bảo ATTP trong phòng chống dịch Covid-19 đối với bếp ăn cơ sở giáo dục. Theo đó, ngoài các quy định về đeo khẩu trang đối với người chế biến, người phục vụ, khu vực ăn uống cho học sinh, sinh viên, học viên phải đủ bàn ghế và bố trí khoảng cách giữa những người ăn uống... Nhóm đối tượng này có thể bố trí ăn theo nhiều ca để bảo đảm khoảng cách giữa những người ăn uống. Tại các bếp ăn cần hạn chế di chuyển, không nói to, cười đùa trong khi ăn uống. Người đứng đầu các cơ sở giáo dục có bếp ăn tập thể chịu trách nhiệm bảo đảm ATTP trong phạm vi quản lý.

Không mang khẩu trang khi chế biến thức ăn sẽ bị phạt 1-3 triệu đồng

Đeo khẩu trang là quy định bắt buộc với người phục vụ dịch vụ ăn uống Theo Nghị định 115 năm 2018 về xử phạt vi phạm hành chính về ATTP có quy định mức phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với người trực tiếp chế biến (tiếp xúc) thực phẩm mà không đội mũ, đeo khẩu trang; không cắt ngắn móng tay, đeo đồng hồ, vòng, lắc; ăn uống, hút thuốc, khạc nhổ trong khu vực sản xuất thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.