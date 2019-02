Nổ điện thoại iPhone lúc sạc, thiếu niên 13 tuổi phải cắt cụt bàn tay

27/02/2019 12:36

Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) vừa tiếp nhận bệnh nhân nam 13 tuổi, ở Nghệ An, bị chấn thương nặng do dùng điện thoại iPhone khi đang sạc pin thì bất ngờ điện thoại phát nổ.

Người nhà bệnh nhi cho biết trong lúc ở nhà một mình, thiếu niên này cầm một chiếc điện thoại iPhone đang sạc pin để chơi. Chiếc điện thoại bất ngờ phát nổ khiến cậu bé bị thương.

Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng dập nát bàn tay trái, vết thương mắt 2 bên, vết thương xuyên nhãn cầu có dị vật nội nhãn. Bệnh nhi được chỉ định mổ cấp cứu, cắt cụt 1/3 dưới cẳng tay trái. Do vết thương nằm ở cả vùng mặt nên các bác sĩ Bệnh viện Việt Đức đã phối hợp với bác sĩ Bệnh viện Mắt Trung ương để điều trị khâu vết thương mắt 2 bên cho bệnh nhân.

Hiện tại tình trạng vết mổ tay ổn định. Ngày 25-2, bệnh nhân đã được chuyển sang Bệnh viện Mắt Trung ương để tiếp tục theo dõi và điều trị.

Các bác sĩ cho biết thời gian gần đây cơ sở y tế tiếp nhận nhiều ca chấn thương do nổ điện thoại trong lúc sạc pin. Với những chấn thương dập nát do nổ, rất khó có thể bảo tồn được chi thể, hầu hết sẽ chỉ định cắt cụt. Do đó mọi người không nên vừa sạc nguồn vừa dùng điện thoại. Nên dùng sạc pin điện thoại chính hãng.

D.Thu