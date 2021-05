Chiều 4-5, Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 TP Hà Nội họp dưới sự chủ trì của ông Chử Xuân Dũng, Phó Chủ tịch UBND thành phố.

Ông Chử Xuân Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP chủ trì cuộc họp

Tại cuộc họp, đại diện Sở Y tế Hà Nội cho biết chiều tối 4-5, Hà Nội tiếp tục ghi nhận 1 ca dương tính SARS-CoV-2, là bác sĩ tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương.

Trường hợp này sinh sống trên địa bàn quận Ba Đình, có đi hát tại quán karaoke 54 Chùa Láng trên địa bàn quận Đống Đa, lúc 10 giờ tối ngày 28-4 đến 0 giờ ngày 29-4.

Đây là ca dương tính SARS-CoV-2 khá phức tạp, có F1 có liên quan đến nhiều quận, huyện như Đông Anh, Ba Đình, Đống Đa, Tây Hồ, Hoàng Mai. Thành phố Hà Nội đề nghị chủ tịch các quận huyện chỉ đạo, truy vết khẩn trương các trường hợp liên quan.

Tại cuộc họp, Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 TP Hà Nội yêu cầu trong thời gian tới, các đơn vị cần tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Bộ Y tế, Thành ủy, UBND thành phố.

Hà Nội quyết định tạm dừng các cơ sở massage, spa... hạn chế tối đa các sự kiện tập trung đông người không cần thiết, các bữa liên hoan ăn uống đông người (đám cưới, đám giỗ, sinh nhật, khai trương...); trường hợp để xảy ra lây nhiễm dịch ngoài cộng đồng trên địa bàn thì tuỳ mức độ sẽ bị xem xét, xử lý trách nhiệm theo đúng quy định.

Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị tăng cường giám sát, chủ động phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh tại cộng đồng; thực hiện khoanh vùng, cách ly kịp thời, thần tốc truy vết và xử lý dịch kịp thời, triệt để, không để lây lan bùng phát dịch bệnh; Chỉ đạo các đơn vị mở rộng xét nghiệm trên diện rộng đối với các trường hợp có biểu hiện ho, sốt, khó thở, hoặc các biểu hiện nghi ngờ nhiễm bệnh Covid-19 khác và các trường hợp có nguy cơ lây nhiễm cao trong cộng đồng; Tiếp tục chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh tăng cường việc phân luồng, khám sàng lọc, chủ động rà soát các trường hợp bệnh nhân đến khám có biểu hiện sốt, ho, khó thở... và tổ chức xét nghiệm để phát hiện kịp thời ca bệnh; Chỉ đạo các nhà thuốc khi thấy những người có biểu hiện sốt, ho, khó thở... đến mua thuốc cần báo ngay cho trạm y tế trên địa bàn để được hướng dẫn xử trí kịp thời.

Thành phố Hà Nội yêu cầu Công an TP Hà Nội chỉ đạo Công an các quận, huyện, thị xã/xã, phường, thị trấn thường xuyên rà soát, nắm bắt địa bàn xử lý nghiêm các đối tượng nhập cảnh trái phép và chủ các cơ sở lưu trú có chứa người nhập cảnh trái phép; Chỉ đạo Công an cơ sở chủ trì, phối hợp tổ Covid-19 cộng đồng lập danh sách người dân quay trở lại Thành phố trên địa bàn sau kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 để giám sát, quản lý và tuyên truyền hướng dẫn các biện pháp phòng dịch Covid-19, xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân không khai báo y tế hoặc khai báo y tế không trung thực.

Các quận, huyện, thị xã khẩn trương khoanh vùng, thần tốc truy vết, lấy mẫu xét nghiệm, thực hiện cách ly tập trung tất cả những trường hợp tiếp xúc gần với trường hợp mắc bệnh (F1); thực hiện rà soát các trường hợp tiếp xúc với trường hợp tiếp xúc gần (F2), yêu cầu cách ly tại nhà theo quy định.

Tổ chức giám sát chặt chẽ hàng ngày tình hình sức khỏe và tổ chức cách ly y tế, lấy mẫu xét nghiệm theo quy định đối với tất cả trường hợp tiếp xúc gần và có liên quan với bệnh nhân. Nếu phát hiện bất kỳ trường hợp nào có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

Đối với các khu vực đã phong tỏa cần kiểm soát chặt chẽ không cho người dân ra, vào theo đúng tinh thần "nội bất xuất-ngoại bất nhập". Bên trong khu cách ly: các hộ gia đình phải cách ly giữa nhà với nhà, người dân không được giao lưu.

Tăng cường vai trò của tổ Covid-19 cộng đồng rà soát, lập danh sách người dân quay trở lại thành phố trên địa bàn sau kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 để giám sát, quản lý và tuyên truyền hướng dẫn các biện pháp phòng dịch Covid-19.

Quản lý chặt chẽ việc nhập cảnh, cách ly, theo dõi y tế sau cách ly đối với người nhập cảnh trên địa bàn; quản lý, giám sát chặt chẽ các cơ sở cách ly người nhập cảnh, phòng ngừa lây chéo và lây lan dịch bệnh ra cộng đồng. Tăng cường quản lý các đối tượng đã hoàn thành cách ly tập trung trở về địa phương cư trú...