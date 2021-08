Ngày 22-8, toàn tỉnh Bắc Ninh ghi nhận 13 ca mắc Covid-19 mới tại các huyện Lương Tài, Quế Võ và Thuận Thành, trong đó có 2 ca có nguy cơ lây nhiễm cộng đồng tại xóm Ba, xã Mão Điền, huyện Thuận Thành.

Các ca còn lại đều được cách ly tập trung, trong đó, chủ yếu tại huyện Lương Tài với 9 ca gồm: thôn Đông Hương, thị trấn Thứa (1 ca); thôn Thanh Hà, xã An Thịnh (2 ca); thôn An Trụ, xã An Thịnh (1 ca); thôn Hương La, xã Tân Lãng (1 ca); thôn Phương Thanh, xã Phú Hòa (1 ca); thôn Đan Quế, xã Trung Chính (1 ca); thôn An Cường, xã Minh Tân (2 ca).

Huyện Quế Võ ghi nhận 2 ca tại thôn Giang Liễu, xã Phương Liễu.

Trước đó, sau 21 ngày liên tiếp không phát sinh ca mắc Covid-19 mới trong cộng đồng, ngày 14-8, tỉnh Bắc Ninh ghi nhận 9 ca mắc Covid-19 mới tại huyện Lương Tài, đều là nhân viên Công ty Viettel Post Lương Tài.



Tính đến 18 giờ ngày 22-8, toàn tỉnh Bắc Ninh có 1.819 ca mắc Covid-19.