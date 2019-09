3 em nhỏ bị nhiễm "vi khuẩn ăn thịt người" - Ảnh Bệnh viện cung cấp

Ngày 15-9, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết bệnh viện này đã phát hiện và điều trị cho 3 trẻ em bị bệnh Whitmore - nhiễm "vi khuẩn ăn thịt người".

Trước đó, theo thông tin từ Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, bệnh viện này đã tiếp nhận 3 bệnh nhân là Nghiêm Thanh T. (14 tuổi, trú tại Đức Thọ, Hà Tĩnh), Hoàng Văn C. (10 tuổi, trú tại xã Thanh Ngọc, Thanh Chương, Nghệ An), Nguyễn Công H. (11 tuổi, Công Thành, Yên Thành, Nghệ An) được người nhà đưa đến viện với tình trạng áp xe viêm tuyến nước bọt mang tai. Khi đưa đến, tình trạng bệnh của 3 em đã chuyển nặng.

Người nhà các em cho biết do bệnh có biểu hiện giống quai bị nên đã tự điều trị tại nhà. Sau khi được đưa vào viện, các bác sĩ đã cấy mủ, xét nghiệm máu thì phát hiện cả 3 em nhỏ đã dương tính với Whitmore. Sau một thời gian điều trị, hiện bệnh nhi T. đã ổn định và được xuất viện về nhà. Riêng 2 trường hợp các em H. và C. đang tiếp tục được điều trị tại bệnh viện.

Bác sĩ Nguyễn Thị Huyền Ngân, Khoa Tai Mũi họng Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, cho biết bệnh Whitmore là một bệnh lây nhiễm gây ra bởi vi khuẩn Gram âm Burkholderia pseudomallei gây bệnh cảnh nhiễm trùng máu. Bệnh không có triệu chứng rõ ràng và dễ nhầm lẫn với nhiều bệnh khác, nhưng có thể gây tử vong nhanh chóng. Tỷ lệ tử vong của bệnh Whitmore có thể lên đến 50% - 60%. Hiện tại đang mùa mưa, là thời điểm thuận lợi để vi khuẩn Whitmore phát triển.

Đáng lưu ý, các triệu chứng lâm sàng của bệnh cũng rất mơ hồ, chẩn đoán rất khó nên dễ bị chẩn đoán nhầm sang các bệnh viêm phổi, nhiễm khuẩn da mô mềm, nhiễm khuẩn xương khớp, nhiễm khuẩn huyết do tụ cầu, liên cầu...

Ngay cả khi được khẳng định chẩn đoán bệnh Whitmore, việc điều trị cũng hết sức khó khăn. Bệnh nhân thường phải dùng kháng sinh tấn công liều cao tĩnh mạch kéo dài liên tục trong ít nhất khoảng 2-4 tuần, sau đó dùng kháng sinh duy trì khoảng từ 3 đến 6 tháng. Nếu không được điều trị đúng liều, đúng phác đồ và theo dõi sát sao, bệnh dễ tái phát, sức khỏe suy kiệt dần và vẫn có thể tử vong dù đã được chẩn đoán đúng.

Việc theo dõi điều trị bệnh kéo dài, tốn kém nên không ít bệnh nhân đã bỏ cuộc. Đây cũng là một trong là những nguyên nhân dẫn đến thất bại trong điều trị và tỉ lệ tử vong do Whitmore cao.