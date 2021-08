Chiều 27-8, TP Hà Nội ghi nhận 21 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có 16 ca tại cộng đồng và 5 ca đã cách ly.



Các ca bệnh phân bố theo quận, huyện: Thanh Xuân (14); Hoàng Mai (3); Hoài Đức (3); Hà Đông (1). Phân bố theo chùm ca bệnh: Sàng lọc ho sốt (1); Chùm F1 của ho sốt cộng đồng (18), Chùm liên quan TP HCM (2).

Chùm sàng lọc ho sốt có 1 bệnh nhân là N.V.S. (nam, SN 2000), An Khánh, Hoài Đức. Bệnh nhân ở trong khu cách ly mầm non An Khánh từ ngày 22-8. Ngày 25-8 bệnh nhân được lấy mẫu test nhanh dương tính SARS-CoV-2, được chuyển Bệnh viện Hoài Đức, lấy mẫu PCR và có kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Chùm F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng có 18 ca, trong đó có 14 bệnh nhân tại ổ dịch ở phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân.

Ngoài ra, còn có 2 bệnh nhân liên quan đến ổ dịch tại phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai. 2 bệnh nhân ở Hoài Đức và Hà Đông.

Chùm liên quan TP HCM có 1 bệnh nhân ở La Phù, Hoài Đức và 1 bệnh nhân ở Giáp Bát, Hoàng Mai.

Như vậy, tính từ 18 giờ 26-8 đến 18 giờ 27-8, TP Hà Nội ghi nhận 59 ca mắc mới, trong đó có 37 ca tại cộng đồng và 22 ca đã cách ly.



Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27-4-2021) là 2.895 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.518 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 1.377 ca.