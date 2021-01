Theo các chuyên gia y tế, phế cầu khuẩn (streptococcus pneumoniae) là loại vi khuẩn thường trú trong hầu họng người lớn và trẻ em. Loại vi khuẩn này gây ra 4 loại bệnh nguy hiểm gồm: viêm màng não, nhiễm trùng huyết, viêm phổi và viêm tai giữa cấp. Đây là những căn bệnh có thể gây nhiều biến chứng (viêm tai giữa), để lại nhiều di chứng nặng nề ngay cả sau khi hồi phục (viêm màng não, nhiễm trùng huyết) và thậm chí dẫn đến tử vong... Đặc biệt, đối với viêm màng não - một căn bệnh khác do phế cầu khuẩn gây ra, bên cạnh tỉ lệ tử vong ở trẻ lên đến 50%, người bệnh còn có thể gánh chịu nhiều di chứng lâu dài như điếc, mù, liệt, động kinh, chậm phát triển trí tuệ, trí nhớ kém và bị chứng đau đầu kéo dài... Bệnh khởi phát với những biểu hiện đơn giản nhưng nếu không chữa trị kịp thời sẽ biến chứng nguy hiểm cho cơ thể.

Các chuyên gia tham dự hội thảo cập nhật kiến thức và thông tin mới nhất trong lĩnh vực dự phòng các bệnh do phế cầu khuẩn

Năm 2017, toàn thế giới có hơn 2,56 triệu người tử vong vì các bệnh do phế cầu khuẩn gây ra, trong đó hơn 1/3 là trẻ em dưới 5 tuổi. Trong các bệnh do loại vi khuẩn trên gây ra, viêm phổi do phế cầu là căn bệnh có tỉ lệ tử vong từ 10%-20%. Tỉ lệ này thậm chí có thể lên đến 50% ở những đối tượng có nguy cơ cao như trẻ nhỏ, người già.

Các chuyên gia cho biết phế cầu khuẩn là loại vi khuẩn có khả năng kháng lại nhiều loại kháng sinh, quá trình điều trị thường khó khăn, kéo dài và tốn kém. Vi khuẩn này có nhiều chủng loại lan truyền qua đường hô hấp hoặc từ người bệnh sang người khỏe. Các căn bệnh gây ra bởi phế cầu khuẩn đặc biệt nguy hiểm với trẻ sơ sinh và những người mắc bệnh mãn tính như bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), lao phổi, tim mạch, đái tháo đường... Đến nay, tiêm vắc-xin vẫn là phương pháp tốt nhất để ngăn ngừa các căn bệnh nguy hiểm gây ra bởi phế cầu khuẩn. Vắc-xin này cũng được khuyến cáo sử dụng cho cả trẻ em và người lớn để dự phòng nguy cơ mắc bệnh cũng như giảm gánh nặng chi phí y tế.