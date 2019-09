Ngày 4-9, bác sĩ Lê Lý Hạ Liên, Phó Trưởng Khoa Sơ sinh của Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh An Giang, cho biết vừa phẫu thuật thành công ca sinh 3 non tháng hiếm gặp đối với sản phụ Nguyễn Thị Ngọc Nhi (SN 1997; ngụ xã Long Hưng, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang).



Các bé đang được chăm sóc đặc biệt tại Khoa Sơ sinh của Bệnh viện Sản-Nhi An Giang.

Theo đó, vào ngày 1-9, sản phụ này đang mang tam thai tự nhiên được 34 tuần 5 ngày thì bất ngờ có dấu hiệu tăng huyết áp và suy hô hấp nên gia đình đưa đến bệnh viện ở địa phương nhưng nơi đây không dám tiếp nhận. Thấy vậy, gia đình sản phụ tiếp tục chuyển đến một bệnh viện tư nhân tại trung tâm TP Long Xuyên nhưng lại bị lắc đầu từ chối.

Sau khi đến với Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh An Giang, sản phụ Nhi trong tình trạng bụng căng rất to nên chèn lên đường hô hấp, gây khó thở. Sản phụ không thể nằm được nên các bác sĩ chỉ có thể thăm khám và thực hiện siêu âm trong tư thế ngồi. Đặc biệt hơn, lúc này sản phụ bị tăng huyết áp nên có nguy cơ gây co giật dẫn đến tử vong cho mẹ và con. Do đó, các bác sĩ nhanh chóng chỉ định cho sản phụ thuốc kiểm soát huyết áp, thuốc giảm gò, hỗ trợ hô hấp và tiến hành hội chẩn quyết định mổ cấp cứu.

Kết quả là 3 bé trai chào đời với cân nặng lần lượt là 2,1 kg, 1,9 kg và 1,6 kg. Điều đáng mừng hơn là ngay sau khi chào đời, các bé khóc to và thở tốt tự nhiên, không cần hỗ trợ oxy.

"Vì sinh non tháng, nhẹ cân nên sau sinh, các bé được chuyển về Khoa Sơ sinh nằm giường sưởi ấm để ổn định thân nhiệt, chăm sóc dinh dưỡng và theo dõi các dấu hiệu chuyển nặng của trẻ sinh non như hạ thân nhiệt, hạ đường huyết, suy hô hấp cũng như vàng da. Các bé sẽ được áp dụng sớm phương pháp chăm sóc Kangaroo dành cho trẻ non tháng, nhẹ cân. Các bé được đặt trên ngực mẹ hoặc người chăm sóc trẻ để được truyền hơi ấm giúp bé ổn định thân nhiệt, nhịp thở, nhịp tim, tiêu sữa tốt. Ngoài ra, phương pháp này còn giúp gắn kết tình mẫu tử, gắn kết tình cảm của gia đình đối với bé, thúc đẩy việc nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn, bé tăng cân nhanh và sớm xuất viện về nhà. Riêng sản phụ Nhi đã có thể vận động xoay trở nhẹ và huyết áp dần ổn định trong khi các "thiên thần" của chị này đã bú tốt, thở đều nhưng có tình trạng vàng da do sinh non tháng nên đang được chiếu đèn điều trị với tiên lượng tốt", bác sĩ Liên khẳng định.

Cũng theo bác sĩ Liên, sau khi xuất viện, các bé sẽ được hẹn tái khám theo lịch tại phòng khám Kangaroo của bệnh viện đến 2 tuổi để tầm soát các bệnh lý bẩm sinh như tim bẩm sinh, khiếm thính bẩm sinh, thiếu men G6PD, suy giáp và tăng sinh tuyến thượng thận bẩm sinh.