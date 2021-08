Bộ Y tế cho biết tính từ 18 giờ 30 ngày 11-8 đến 6 giờ ngày 12-8, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 4.642 ca mắc Covid-19, trong đó 3 ca nhập cảnh và 4.639 ca ghi nhận trong nước tại TP HCM (2.318), Bình Dương (911), Đồng Nai (425), Long An (354), Tiền Giang (212), Khánh Hòa (130), Tây Ninh (79), Trà Vinh (25), Cần Thơ (24), Kiên Giang (23), Thừa Thiên Huế (20), Bình Định (20), An Giang (16), Đắk Lắk (15), Phú Yên (15), Bến Tre (15), Nghệ An (14), Đồng Tháp (9), Hậu Giang (6), Bạc Liêu (3), Hà Nội (2), Hưng Yên (1), Hà Tĩnh (1), Cà Mau (1). Trong đó có 1.256 ca trong cộng đồng.

Đến nay, Việt Nam có 241.543 ca bệnh, trong đó có 2.384 ca nhập cảnh và 239.159 ca nhiễm trong nước. Số ca Covid-19 mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch kể từ 27-4 đến nay là 237.589 ca, trong đó có 82.380 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Bản đồ dịch Covid-19- Nguồn: Bộ Y tế

Có 2/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Quảng Ninh, Bắc Kạn. Có 10 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Lào Cai, Ninh Bình, Kon Tum, Hà Giang, Lai Châu, Tuyên Quang, Quảng Trị, Yên Bái, Thái Bình, Bắc Giang.

Hiện nước ta đã điều trị khỏi 85.154 ca mắc Covid-19. Số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU (hồi sức tích cực): 489 ca. Số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO (tim phổi nhân tạo): 21 ca. Số tử vong liên quan đến Covid-19 được Bộ Y tế công bố là 4.487 trường hợp.

Trong ngày 11-8, có thêm 762.396 liều vắc-xin phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc-xin đã được tiêm là 12.098.821 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 11.006.121 liều, tiêm mũi 2 là 1.092.700 liều.

Bộ Y tế cho biết từ ngày 27-4 đến 10-8, TP HCM đã lấy 1.168.673 mẫu, trong đó có 678.096 mẫu đơn, 490.577 mẫu gộp, với 4.436.600 lượt người được lấy mẫu (tại các khu cách ly, khu phong tỏa, các tòa nhà, khu dân cư, khu công nghiệp, khu chế xuất...).

Tại TP Hà Nội, từ ngày 9 đến 17-8, tiến hành xét nghiệm tối đa khoảng 1,3 triệu mẫu bằng RT-PCR cho toàn bộ người dân trong "vùng đỏ", khu vực trong các xã, phường nguy cơ rất cao. Đồng thời, thành phố sẽ triển khai xét nghiệm test nhanh khoảng 2 triệu mẫu tại các khu vực, đối tượng có nguy cơ cao.