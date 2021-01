Chiều 7-1, tại buổi họp báo về chương trình Chủ nhật Đỏ lần thứ 13, bác sĩ Bạch Quốc Khánh, Viện trưởng Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương, cho biết trong 2 năm trở lại đây, nhờ làm tốt hoạt động bảo đảm an toàn giao thông, phòng chống rượu bia, nên tỉ lệ ca cấp cứu phải truyền máu do tai nạn giao thông đã giảm đi khá nhiều nên nhu cầu truyền máu cho nhóm đối tượng này giảm, cùng đó nhu cầu máu chung không tăng lên so với các năm.



Tuy vậy, theo bác sĩ Khánh, áp lực tiếp nhận và cung cấp máu vào trước, trong và sau Tết luôn là nỗi lo thường trực cho các cơ sở truyền máu; nhất là đối với các chế phẩm có thời hạn bảo quản ngắn như khối tiểu cầu chỉ có thể lưu trữ 3-5 ngày.

Theo bác Bạch Quốc Khánh, nhu cầu sử dụng máu trước và sau Tết nguyên đán sẽ tăng hơn bình thường

"Từ thành công của Chủ nhật Đỏ những năm vừa qua, chúng tôi kêu gọi các cơ quan, đơn vị và cộng đồng không chỉ tích cực hiến máu vào thời điểm này mà nếu đủ điều kiện, hãy hiến tiểu cầu để đảm bảo máu và chế phẩm máu cho người bệnh"- bác sĩ Khánh kêu gọi.



Ông Lê Xuân Sơn - Tổng biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức Chương trình - cho hay với thông điệp "Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của bạn và tôi" sau 12 lần tổ chức (2009-2020), Chủ nhật Đỏ đã trở thành sự kiện có ý nghĩa nhân văn sâu sắc trên quy mô toàn quốc, nhằm khắc phục tình trạng khan hiếm máu dịp Tết Nguyên đán. Năm 2021, chương trình được triển khai sớm hơn so với mọi năm.



Theo ông Sơn, năm 2020, do tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát sau Tết Nguyên đán và kéo dài, nhiều tỉnh thành và đơn vị đã không thể tổ chức được chương trình Chủ nhật Đỏ như dự kiến nhưng số lượng máu tiếp nhận vẫn đạt chỉ tiêu đề ra là 46.999 đơn vị máu.



Các tình nguyện viên hiến máu chiều 7-1 tại Viện Huyết học- Truyền máu Trung ương

Năm 2021, Chủ nhật Đỏ lần thứ 13 nhận được sự quan tâm của các bộ, ban, ngành, đặc biệt là sự vào cuộc của 43 tỉnh/thành phố ở cả 3 miền Bắc, Trung, Nam và nhiều đơn vị khác. Dự kiến 80 điểm hiến máu của Chủ nhật Đỏ năm nay sẽ tiếp nhận hơn 50.000 đơn vị máu. Trước khi diễn ra sự kiện chính thức, tính đến hết ngày 6-1, đã có 16 điểm hiến máu được tổ chức với gần 11.272 đơn vị máu được hiến tặng.

Chương trình hiến máu Chủ nhật Đỏ chính thức khai mạc ngày 17-1, tại Hà Nội kéo dài trước và sau Tết bắt đầu từ tháng 11-2020 đến tháng 3-2021. Chương trình do Báo Tiền Phong chủ trì, phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện và Đoàn Thanh niên cộng sản HCM các tỉnh/thành phố tổ chức.