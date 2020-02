Công văn này đã được gửi tới Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp thành phố; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố; Trung tâm Y tế quận, huyện. Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), người dân có thể tận dụng yếu tố nhiệt độ để làm giảm sức mạnh của virus corona.

Theo WHO, Covid-19 sẽ suy yếu ở nhiệt độ ấm áp, nhất là trên 25 độ C. Bởi vậy, người dân có thể tận dụng yếu tố nhiệt độ để làm giảm sức mạnh của virus như tránh ở trong phòng kín có nhiệt độ quá lạnh, hạn chế bật điều hòa có nhiệt độ dưới 25 độ C, nhà cửa nên mở cửa cho thông thoáng.

Người lao động cần chủ động nghỉ làm, báo cáo cho người quản lý hoặc nhân viên y tế và đi khám bệnh khi có triệu chứng sốt, ho, sổ mũi. Đặc biệt nếu cơ sở lao động xuất hiện nhiều người có triệu chứng viêm hô hấp cần báo cáo ngay cho ngành y tế địa phương để giám sát, xử lý kịp thời.





Số ca đưa vào Bệnh viện dã chiến Củ Chi cách ly virus corona (Covid-19) đến hôm nay là 28 người.

Ở một diễn biến có liên quan, theo BS Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM tính đến hôm nay 20-2, số ca đưa vào Bệnh viện dã chiến Củ Chi cách ly virus corona (Covid-19) là 28 người. Cập nhật của hệ thống giám sát cho thấy 32 trường hợp nghi ngờ đều âm tính với Covid-19.



Tổng số người được cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung của quận, huyện là 54 trường hợp; hiện đã có 36 người hết thời gian theo dõi 14 ngày, còn 18 người đang tiếp tục được theo dõi. Tổng số người được cách ly tại nhà, nơi lưu trú là 2.963 trường hợp, hiện đã có 2.859 người hết thời gian theo dõi, còn 104 người đang tiếp tục được theo dõi.