Theo Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, trước đó, bệnh nhân đã sốt 2 ngày, đến ngày thứ ba thì khám tại một phòng khám tại Gò Vấp, và sau đó được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng mệt mỏi, khó thở, mạch nhẹ khó bắt, nhịp tim 203 lần/phút, nhịp thở 30, đo SPO2 88%, xét nghiệm sốt xuất huyết NS1 dương tính.



Sau khi thăm khám nhanh, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị sốc tim. Lúc này, bệnh nhân được cho thở oxy, tiêm thuốc an thần, sốc điện đồng bộ lần 1. Sau 5 phút, bệnh nhân vẫn còn mệt, nhịp tim nhanh 206 lần/phút, mạch khó bắt, huyết áp khó đo, các bác sĩ quyết định tiếp tục tiêm thuốc an thần (propopol), sốc điện đồng bộ lần 2.

Bác sĩ Khoa Cấp cứu Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới sốc điện đồng bộ lần 2 cho nữ bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Năm phút sau sốc điện lần 2, bệnh nhân tỉnh táo hơn, thở dễ hơn, monitor tim đo được 86 lần/phút, mạch rõ, huyết áp 100/60, nhịp thở trở về trị số bình thường 20.

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới sau đó đã hội chẩn với các bác sĩ khoa tim Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, bệnh nhân được chuyển đến bệnh viện này tiếp tục điều trị trong chiều cùng ngày. Hiện tại, tình trạng bệnh nhân tạm ổn.

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM (HCDC), đến nay, TP ghi nhận tổng cộng 35.125 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết, tăng hơn 4 lần so với cùng kỳ năm 2021 là 8.171 ca, trong đó số ca sốt xuất huyết nặng là 568 ca. Tỉ lệ ca nặng trên tổng số ca mắc tính đến tuần 30 là 1.6%, tăng hơn 3 lần so với cùng kỳ năm 2021 là 0,5%. Hiện TP HCM đã có 16 trường hợp tử vong do sốt xuất huyết tính từ đầu năm đến nay.

Bộ Y tế khuyến cáo người dân khi có biểu hiện sốt cao đột ngột, đau đầu, đau mỏi người… cần phải đến cơ sở y tế để làm xét nghiệm, chẩn đoán sốt xuất huyết kịp thời, tránh những biến chứng của sốt xuất huyết như sốc, suy đa tạng, chảy máu...