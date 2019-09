Bệnh viện Nhi Trung ương, nơi điều trị cho cháu bé bị bỏ quên trên xe nhà trường ở Bắc Ninh

Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết vừa tiếp nhận một bé trai 3 tuổi được chuyển đến bệnh viện này cấp cứu trong tình trạng lơ mơ, sốt hơn 38 độ do mất nước sau khi bị bỏ quên 7 tiếng trên xe ôtô đưa đón của 1 trường mầm non tại huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.

Theo người nhà bệnh nhi, chiều ngày 13-9, gia đình có nhận được điện thoại của lái xe thông báo con bị bỏ quên trên xe từ sáng đến chiều (khoảng 7 tiếng), đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh. Tại đây, bệnh nhi đã có tình trạng hạ đường huyết, sốt mất nước, sau khi sơ cứu đã được chuyển thẳng lên Bệnh viện Nhi Trung ương.



Sau khi được chuyển viện cấp cứu, các bác sĩ đánh giá bệnh nhi trong tình trạng lơ mơ, sốt hơn 38 độ do mất nước. Đến nay, sau 2 ngày điều trị bé đã tỉnh, vẫn còn sốt nhẹ, tiếp xúc được với cha mẹ.

Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, sáng 15-9, Đại tá Phạm Văn Lương, Phó giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh, cho biết Công an huyện Tiên Du (tỉnh bắc Ninh) đang điều tra làm rõ vụ một cơ sở trông trẻ tư nhân bỏ quên học 1 cháu sinh khoảng 3 tuổi trên xe buýt đưa đón vào ngày 13-9. Theo Đại tá Lương, sáng 13-9, ông Hợp (vợ chồng làm cơ sở trông trẻ) lấy xe ôtô đi đón các cháu học sinh. Lúc đưa vào lớp thì nghĩ các cháu đã xuống hết nhưng trên xe còn 1 cháu khoảng 3 tuổi chưa xuống. Cháu bé đã ở trên xe từ 8 giờ sáng đến 15 giờ chiều. Khi phát hiện ra sự việc, cháu bé được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Sản nhi tỉnh Bắc Ninh, sau đó chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương. Hiện Cơ quan công an huyện Tiên Du đã tạm giữ phương tiện và triệu tập những người liên quan để làm rõ. Rất may vụ việc khi xảy ra không để lại hậu quả đáng tiếc.

Trước đó, ngày 6-8, cháu L.H.L (6 tuổi), học sinh lớp 1 Trường Gateway (Hà Nội) tử vong vì bị bỏ quên 9 tiếng trên xe đưa đón. Đến thời điểm hiện tại, các cơ quan tố tụng đã khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can Nguyễn Bích Quy người đưa đón học sinh và Doãn Quý Phiến người lái xe ôtô cùng về tội Vô ý làm chết người.