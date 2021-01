Theo bác sĩ Đinh Tấn Phương, Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhi Đồng 1, bé trai sinh năm 2017 được đưa đến lúc 1 giờ 30 phút ngày 15-1, chuyển cấp cứu từ Bệnh viện Quận Bình Tân. Bé trai tên P.T.T., ngụ phường Phú Thạnh, quận Tân Phú. Khi vào đến Bệnh viện Nhi Đồng 1, bé đã hôn mê, chi mát, mạch nhanh, được duy trì hơi thở bằng cách bóp bóng, nội khí quản có bọt hồng, đồng tử đã giãn rộng. Bé được chẩn đoán "ngưng tim, ngưng thở trước nhập viện", lúc đó chỉ còn duy trì tim, phổi bằng các thiết bị y tế, tuy nhiên các bác sĩ vẫn cố gắng hồi sức cho bé, truyền adrenaline để duy trì tim đập, nâng huyết áp, cho kháng sinh và an thần...

Bác sĩ Đinh Tấn Phương đang kể lại trường hợp bệnh nhi 3 tuổi từ quận Tân Phú tử vong bất thường

Nhưng đến 6 giờ 30 phút ngày 16-1, cháu bé vẫn tử vong. Theo bác sĩ Đinh Tấn Phương, do thấy trường hợp này có nhiều điểm bất thường nên các bác sĩ đã phối hợp với công an địa phương nơi bé sinh sống và cơ quan pháp y.

Theo lời kể của cha bé, mẹ bé đã bỏ rơi bé từ khi 3 tháng tuổi, bình thường bé sống với cha nhưng do thời gian gần đây phải chăm sóc một người nhà bị bệnh, nên đã gửi bé cho một người dì. Tối hôm đó, người dì phát hiện bé thở hước, co giật toàn thân, tím tái nên gọi cha bé để ông đưa đi bệnh viện. Bệnh viện quận Bình Tân cấp cứu một lúc thì thấy tim bé đập lại, chuyển viện tiếp nhưng trên đường đi bé tiếp tục diễn biến xấu.

Bác sĩ Đinh Tấn Phương cho biết kết quả CT cho thấy bé bị phù não rất nặng, dẫn đến tụt não, xuất huyết dưới màng cứng. Hội đồng chuyên môn của bệnh viện cho rằng 2 nguyên nhân khả dĩ nhất là do chấn thương hoặc do bệnh lý. Tuy nhiên họ nghĩ nhiều hơn đến chấn thương, bởi nếu do bệnh lý thì phải là một tình trạng rối loạn đông máu rất nặng kèm với nhiều dị tật khác, không thuyết phục trong trường hợp này.

Ngoài ra, trên tay, chân cháu bé có nhiều vết bầm. Cha cháu cho biết 1-2 tháng trước cũng bầm như vậy, có đưa đi bác sĩ nhưng bác sĩ không kết luận gì rõ ràng.

Trả lời câu hỏi về nghi vấn bé bị bạo hành mà nhiều người đưa ra, bác sĩ Đinh Tấn Phương cho biết bác sĩ không thể kết luận điều đó, chỉ có cơ quan công an và pháp y có thể điều tra và đưa ra kết luận cuối cùng. Tuy nhiên khi thấy một bệnh nhân nhập viện mà nghi ngờ tình huống có thể dính dáng đến pháp luật, bệnh viện sẽ liên hệ ngay cơ quan chức năng để họ đến chứng kiến và xử lý vụ việc. Đó là các cháu bé có dấu hiệu thần kinh bất thường, xuất huyết nội tạng, xuất huyết ổ bụng, suy hô hấp, có dấu hiệu ngoài da (bầm, sưng), hay có dấu vết lạ, hoặc tử vong bất thường, không giải thích được nguyên nhân, yếu tố gia đình phức tạp, vết thương gây ra không phải do một dạng chấn thương thường gặp...