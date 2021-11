BHXH tỉnh Đồng Nai

Để hoàn thành khối lượng công việc trong 2 tháng cuối năm, BHXH tỉnh Đồng Nai đang dốc toàn lực tăng tốc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao: Tập trung thực hiện tốt Nghị quyết số 68/NQ-CP, Nghị quyết số 116/NQ-CP và các nhiệm vụ thường xuyên của Ngành.

Theo Giám đốc BHXH tỉnh Đồng Nai Phạm Minh Thành, tính đến cuối tháng 9, toàn tỉnh có 2.525.519 người tham gia BHXH, BHYT (giảm 94.862 người so với cuối năm 2020). Trong đó, về BHYT có 2.515.132 người tham gia, giảm 85.994 người so với cuối năm 2020 và đạt tỉ lệ bao phủ 82,2% dân số- thấp hơn 8,8% so với chỉ tiêu được giao; về BHXH bắt buộc có 571.817 người tham gia, giảm 247.508 người so với cuối năm 2020; về BHXH tự nguyện có 10.387 người tham gia, giảm 8.868 người so với cuối năm 2020. Thu BHXH, BHYT được 15.652 tỉ đồng, đạt 64,9% kế hoạch được BHXH Việt Nam giao.

BHXH tỉnh Đồng Nai hướng dẫn NLĐ giao dịch qua ứng dụng VssID

Là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh, phần lớn DN phải tạm ngưng hoạt động để chống dịch, nên số lượng NLĐ tạm ngừng đóng BHXH rất lớn, làm ảnh hưởng đến công tác thu của BHXH tỉnh. Do đó, công tác thu trong thời gian còn lại của năm 2021 phụ thuộc rất nhiều vào tình hình sản xuất kinh doanh của DN. "BHXH tỉnh đã yêu cầu CCVC đẩy mạnh công tác thu, bám sát tình hình hoạt động của các đơn vị để có các giải pháp, phương án phù hợp"- ông Thành cho biết.



Kết quả khảo sát mới đây cho thấy tín hiệu đáng mừng, nhiều DN trên địa bàn Đồng Nai đã khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh nên nhu cầu tuyển dụng lao động hiện đang khá cao. Chỉ tính trong tháng 10, các DN có nhu cầu tuyển khoảng 30.000 NLĐ. Dự báo từ nay đến cuối năm, nhu cầu tuyển dụng của các DN trên địa bàn tỉnh khoảng 50.000 NLĐ, nên Trung tâm DVVL Đồng Nai đã liên hệ với một số địa phương đón NLĐ trở lại Đồng Nai làm việc.

Mới đây, BHXH tỉnh Đồng Nai đã kiến nghị UBND tỉnh xem xét, cân đối ngân sách để trình HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết hỗ trợ thêm mức đóng BHYT năm 2022 cho khoảng 580.000 HSSV, với số tiền hỗ trợ khoảng 93 tỉ đồng; hỗ trợ 7.700 người thuộc diện cận nghèo, nghèo đa chiều; hỗ trợ nhóm hộ nông-lâm-ngư nghiệp có mức sống trung bình. Bên cạnh đó, hỗ trợ mua thẻ BHYT cho một số nhóm đối tượng yếu thế như: Người cao tuổi (trên 9.900 người từ 70-79 tuổi với số tiền trên 7,9 tỉ đồng); người thuộc hộ gia đình DTTS (khoảng 65.000 người với số tiền trên 52 tỉ đồng); người có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19… Bên cạnh công tác thu và phát triển đối tượng, BHXH tỉnh Đồng Nai còn tập trung giải quyết các chính sách hỗ trợ cho NLĐ theo Nghị quyết số 116 và Nghị quyết số 68. BHXH tỉnh đã phát động phong trào thi đua tích cực hỗ trợ NLĐ và chủ SDLĐ…

Đến nay, BHXH tỉnh Đồng Nai đã giảm mức đóng (Mẫu số 01-TB/BHXH) cho 9.620 đơn vị SDLĐ với 755.800 NLĐ và tổng số tiền giảm đóng vào quỹ BH thất nghiệp trong 12 tháng khoảng 653 tỉ đồng. Giải quyết cho 810.800 NLĐ nhận hỗ trợ từ quỹ BH thất nghiệp theo Nghị quyết 116, trong đó gồm 755.800 NLĐ đang tham gia BH thất nghiệp và 55.000 NLĐ đang bảo lưu quá trình tham gia BH thất nghiệp.

BHXH TP. Hải Phòng



Theo Phó Giám đốc BHXH TP. Hải Phòng Nguyễn Văn Thạnh, tính đến hết tháng 10, BHXH TP. Hải Phòng đã cơ bản hoàn thành chỉ tiêu về BHXH bắt buộc, tỉ lệ tham gia BHYT cũng đạt mức cao.

Theo đó, số người tham BHXH bắt buộc tại Hải Phòng hiện nay là 449.245 người, đạt tỉ lệ 100,06%, đạt và vượt mục tiêu được BHXH Việt Nam giao năm 2021, tăng 27.441 người so với so với năm 2020.

Trong bối cảnh hoạt động sản xuất kinh doanh nhiều DN gặp khó khăn, để duy trì tăng trưởng số tham gia BHXH bắt buộc gặp nhiều thách thức, việc BHXH TP. Hải Phòng sớm đạt và vượt chỉ tiêu này trước 2 tháng là kết quả rất đáng ghi nhận.

Ông Thạnh cho biết thêm, Hải Phòng có lợi thế vùng xanh, là một trong những địa bàn ít bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, hoạt động sản xuất kinh doanh tương đối ổn định, song không phải là không có những khó khăn. Các địa bàn tỉnh, thành phố lân cận bị ảnh hưởng dịch đã tác động đến nguồn cung lao động cũng như chuỗi cung ứng nguyên vật liệu, hàng hóa, các DN tại Hải Phòng cũng bị ảnh hưởng khá lớn. Tuy nhiên, bằng các giải pháp khác nhau, BHXH TP. Hải Phòng đã cố gắng duy trì và tăng trưởng số tham gia BHXH bắt buộc trên địa bàn, sớm đạt và vượt kế hoạch được giao trong năm 2021.

Hiện nay, số người tham gia BHXH tại Hải Phòng cũng đã đạt 42,33 % lực lượng lao động, tương ứng 472.069 người tham gia.

Bên cạnh đó, số tham gia BHYT cũng đang đạt tỉ lệ khả quan, cụ thể có 1.841.292 người tham gia, đạt tỉ lệ 99,26% so với kế hoạch giao; tăng 33.771 người so với năm 2020, đạt bao phủ 88,77% dân số.



Hiện tổng số thu của BHXH, BHYT, BH thất nghiệp đang tương đối khả quan, đạt khoảng 78,7% kế hoạch giao.

Hiện BHXH TP. Hải Phòng đang tập trung cao độ để đạt được các mục tiêu còn lại của năm 2021. Theo đó sẽ cố gắng để tăng tốc công tác thu, sớm đạt và vượt chỉ tiêu thu năm 2021 từ 1-2%, về trước kế hoạch từ 2-3 ngày.

Bên cạnh đó, Phó Giám đốc BHXH TP. Hải Phòng cũng cho biết, về BHYT, có thể yên tâm, BHXH Thành phố sẽ sớm đạt chỉ tiêu khi thu BHYT học sinh, sinh viên tăng cao trong thời gian tới đây; dù vậy, với BHXH tự nguyện sẽ gặp nhiều thách thức hơn, hiện mới có khoảng 22.820 người tham gia, đạt gần 70% kế hoạch được giao, BHXH Thành phố sẽ triển khai nhiều giải pháp mạnh hơn trong thời gian tới, ông Thạnh nhấn mạnh.

BHXH TP. Hải Phòng cũng đang đẩy nhanh quá trình giải quyết hỗ trợ NLĐ từ quỹ BH thất nghiệp. Cập nhật đến hết ngày 9-11, BHXH TP đã giải quyết hỗ trợ cho 332.095 NLĐ đang tham gia BH thất nghiệp, 19.280 người đang bảo lưu đóng BH thất nghiệp; tổng số tiền là hơn 843,2 tỉ đồng. BHXH TP. Hải Phòng phấn đấu cơ bản hoàn thành việc thực hiện chi hỗ trợ từ quỹ BH thất nghiệp xong trước ngày 15-11.

BHXH TP.Móng Cái



Thời gian qua, BHXH TP.Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) đã đẩy mạnh cải cách TTHC và ứng dụng CNTT trong quản lý các hoạt động nghiệp vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân.

Một ngày đầu tuần, bác Nguyễn Thị Cúc (phường Hải Hòa) tìm đến BHXH TP. Móng Cái làm thủ tục cấp lại thẻ BHYT. Tới nơi, bác Cúc lập tức được cán bộ bộ phận "Một cửa" hướng dẫn tận tình quy trình thủ tục, đồng thời còn hướng dẫn cài đặt và cách sử dụng ứng dụng VssID. Chỉ sau vài phút, bác Cúc đã có được tấm thẻ BHYT mới. "Đây là lần đầu tiên tôi đến giải quyết thủ tục nên không biết làm thế nào. May sao có cán bộ BHXH nhiệt tình hướng dẫn. Tôi thấy quá trình cấp lại thẻ BHYT rất nhanh chóng, không phải đợi chờ lâu. Tôi cũng may mắn được hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID nữa"- bác Cúc chia sẻ.

Cán bộ BHXH TP. Móng Cái hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng VssID

Cũng như bác Cúc, chỉ vài phút, chị Trần Tuyết Nhung - phụ trách nhân sự của Công ty Long Thành đã giải quyết xong chế độ cho NLĐ. "Các cán bộ BHXH thường xuyên trao đổi với chúng tôi qua Zalo, Facebook về việc chuẩn bị hồ sơ, các giấy tờ cho NLĐ, để khi đến cơ quan BHXH giải quyết không phải chờ đợi lâu… Nói chung, trên phương diện là người dân, tôi thấy rất hài lòng đối với cách giải quyết chế độ cũng như thái độ phục vụ ở đây"- chị Nhung nói.



Với phương châm không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, những năm gần đây, BHXH TP. Móng Cái đã tích cực đổi mới phương thức phục vụ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị, DN và người dân trong việc tham gia và hưởng các chế độ BHXH, BHYT. Đặc biệt, việc ứng dụng CNTT đã đáp ứng yêu cầu tiếp nhận và giải quyết các TTHC được nhanh gọn, chính xác. Đến nay toàn Thành phố đã có 682/694 đơn vị, DN thực hiện giao dịch điện tử. Từ đầu năm đến nay, BHXH thành phố đã tiếp nhận 13.255 hồ sơ, trong đó đã giải quyết 12.836 hồ sơ. Cũng đến cuối tháng 10, đã có 27.806/28.564 người cài đặt ứng dụng VssID, đạt 97% kế hoạch BHXH tỉnh giao...

Giám đốc BHXH TP. Móng Cái Bùi Diệu Ngọc cho biết, thời gian qua, việc tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ và trả kết quả TTHC luôn đảm bảo nhanh chóng, kịp thời. Đối với các việc khẩn cấp cũng luôn được BHXH Thành phố tạo điều kiện ưu tiên giải quyết. Chính phong cách chuyên nghiệp, sẵn sàng và tận tình giải thích thỏa đáng mọi băn khoăn, vướng mắc của người dân, NLĐ cũng là một trong những chỉ đạo quyết liệt được BHXH Thành phố quán triệt đến từng CCVC trong đơn vị. "Điểm nhấn trong công tác cải cách TTHC ở Móng Cái là đã ứng dụng hiệu quả CNTT vào hoạt động nghiệp vụ, lấy người dân làm trung tâm, lấy sự hài lòng của người dân và DN làm tôn chỉ hoạt động"- bà Ngọc chia sẻ.

Cũng theo bà Ngọc, thời gian tới, BHXH TP. Móng Cái sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách TTHC, trong đó đẩy mạnh giao dịch điện tử và dịch vụ công trên địa bàn; đổi mới, nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ người dân, tổ chức và DN, quyết tâm xây dựng hình ảnh cán bộ BHXH thân thiện, trách nhiệm, từ đó tạo niềm tin yêu của nhân dân đối với ngành BHXH Việt Nam.