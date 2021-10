Sáng 24-10, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Nghệ An cho biết trong 24 giờ qua (từ 6 giờ ngày 23-10 đến 6 giờ ngày 24-10), Nghệ An ghi nhận 33 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó có 1 trường hợp cộng đồng, các trường hợp còn lại đã được cách ly từ trước.



Lực lượng chức năng TP Vinh lấy mẫu xét nghiệm cho người dân.

Trường hợp cộng đồng là ông H.B.V. (SN 1967), trú khối 1, phường Trung Đô, TP Vinh. Ông V. là tài xế đường dài TP HCM - Nghệ An. Ngày 13-10, ông V. được test nhanh cho kết quả âm tính. Ngày 18-10, ông V. từ Nghệ An lái xe vào đến TP HCM lấy hàng. Ngày 22-10, ông V. lái xe xuất phát từ TP HCM về Nghệ An. Ngày 23-10, ông V. khai báo y tế và được làm test nhanh cho kết quả dương tính SARS-CoV-2. Ngay sau đó, ông V. được lấy mẫu gửi CDC, sáng 24-10 cho kết quả khẳng định dương tính SARS-CoV-2.

Như vậy, tính từ đầu mùa dịch đến nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã ghi nhận 2.228 bệnh nhân mắc Covid-19 ở 21 địa phương. Lũy tích số bệnh nhân điều trị đã khỏi bệnh, ra viện: 1.932 người, số bệnh nhân tử vong: 19 người, số bệnh nhân hiện đang điều trị: 277 người.

Được biết, từ ngày 1-10 đến nay, tỉnh Nghệ An có 21.911 công dân từ các tỉnh phía Nam về quê. Qua lấy mẫu xét nghiệm phát hiện 241 trường hợp mắc Covid-19, trong đó 238 ca nhiễm mới, 3 ca tái dương tính.