Làm công việc liên quan đến ngành giải trí, nam thanh niên 25 tuổi ở Hà Nội cảm thấy không hài lòng với làn da sần sùi, kém mịn nên đã đến tiệm spa của người quen để tiêm chất làm đẹp da mesotherapy (tiêm meso) hai má.



Chủ spa khẳng định chắc nịch chỉ sau 3-4 ngày, nốt sẩn sẽ biến mất, làn da anh này trở nên căng mịn, sáng bóng. Tuy nhiên, gần 2 tuần sau, hai bên má của nam thanh niên vẫn chi chít các nốt sẩn đỏ, vón thành những cục cứng trên da.



Vùng da mặt của nam bệnh nhân vẫn nhiều nốt sẩn sau hơn 6 tháng tiêm meso. Ảnh: Bác sĩ cung cấp

Khi quay lại spa, nam thanh niên được nhân viên cơ sở này chích, nặn, tiêm thuốc giải để nốt sẩn tan nhanh nhưng tình trạng vẫn không đỡ. Đến khám tại Bệnh viện Da liễu Trung ương sau 1 tháng tiêm meso, hai má bệnh nhân dày đặc nốt sần, da viêm tấy, cảm giác bứt rứt, khó chịu...



Theo tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Hữu Quang, Phó trưởng Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và Phục hồi chức năng, Bệnh viện Da liễu Trung ương, sau thăm khám bệnh nhân được chẩn đoán bị viêm bán cấp biến chứng sau tiêm meso và phản ứng u hạt trên da. Bệnh nhân được điều trị bằng thuốc uống và chích thuốc vào vùng tổn thương để giảm phản ứng u hạt, viêm nhiễm, thế nhưng tổn thương đáp ứng rất chậm. "Vùng da mặt bệnh nhân chỉ giảm phản ứng viêm do bội nhiễm, còn các nốt tăng sắc tố trên má và nhiều vết thâm do tiêm chất làm đẹp vẫn không giảm. Khoảng hơn 1 năm sau, tình trạng này mới giảm dần"- bác sĩ Quang nói.

Theo bác sĩ Quang, tiêm meso là giải pháp đưa thuốc hoặc hoạt chất phân bố lại trên bề mặt da, để cải thiện tình trạng da sần vỏ cam, tăng sắc tố, giãn mạch, chống lão hóa, tăng mọc tóc, giảm nám… Tuy nhiên, gần đây, Bệnh viện Da liễu Trung ương thường xuyên tiếp nhận các ca phản ứng viêm, nổi u hạt sau tiêm meso, thậm chí đã có trường hợp bị đau tấy, nhiễm trùng không tìm ra vi khuẩn.

Bác sĩ chia sẻ hình ảnh một bệnh nhân bị biến chứng sau tiêm meso làm đẹp

Cách đây ít ngày, bệnh viện cũng tiếp nhận và điều trị cho một nữ bệnh nhân ngoài 20 tuổi ở Hà Nội, bị biến chứng u hạt sau tiêm meso làm đẹp da. Bệnh nhân được cơ sở làm đẹp tiêm thuốc giải nhưng không đỡ nên đã đến bệnh viện thăm khám, điều trị sau hơn 1 tuần tiêm meso. Hiện làn da bệnh nhân đã dần cải thiện nhưng vẫn chưa thể trở lại như thời điểm trước tiêm.



"Có những trường hợp u hạt phản ứng sau tiêm meso chỉ cần chữa trị trong 1-2 tuần nốt sẩn tan hết, nhưng có trường hợp mất thời gian dài, thậm chí 1-2 năm. Nguyên nhân có thể do các loại tinh chất được đưa vào da bệnh nhân kém chất lượng hoặc bị trộn thêm collagen, vitamin C hoặc do kỹ thuật tiêm hoặc nhân viên thực hiện vô khuẩn không tốt. Đáng nói là tình trạng u hạt trên da thường do trộn lẫn thuốc" - bác sĩ Quang nhận định.

Bác sĩ Quang cũng lưu ý việc tiêm thuốc giảm phản ứng u hạt, viêm nhiễm và xử lý biến chứng sau tiêm meso đều được các cơ sở làm đẹp thực hiện khi khách hàng có vấn đề, tuy nhiên với việc tiêm chất làm đẹp, trong đó có meso cần được chỉ định và sử dụng đúng hàm lượng bởi nếu đưa vào quá nhiều không đúng cách không sẽ gây áp-xe, teo da và biến chứng.