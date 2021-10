Thông tin trên được bác sĩ Nguyễn Hữu Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế TP HCM, cho biết tại buổi tập huấn trực tuyến tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi tại TP. Buổi tập huấn có khoảng 3.900 nhân viên y tế của các bệnh viện, phòng khám, trung tâm y tế đăng ký tham gia.

Tiêm vắc-xin Covid-19 cho người dân tại quận Phú Nhuận, TP HCM

"Hôm nay, ngành y tế sẽ phối hợp với ngành giáo dục hai địa phương này rà soát, nếu đáp ứng các điều kiện, đảm bảo an toàn sẽ tiêm chủng ngày mai (27-10). Việc chọn hai địa phương này dựa trên đề nghị của Sở Giáo dục Đào tạo TP HCM, trên cơ sở một quận nội thành, một huyện ngoại thành" - bác sĩ Hưng thông tin.

Dự kiến, đợt này có 780.000 trẻ từ 12-17 tuổi sẽ được tiêm chủng. Số liệu này dựa trên thống kê báo cáo của các sở, ban, ngành. Bên cạnh đó, tiêm vắc-xin Covid-19 cho trẻ em là lứa tuổi có nhiều đặc thù khác với người lớn, do đó, cần đảm bảo an toàn tiêm chủng đồng thời phải đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19 trong buổi tiêm.

Sở Y tế TP HCM cùng Sở Giáo dục và Đào tạo và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM (HCDC) phối hợp lập danh sách các điểm tiêm có địa chỉ cụ thể, trung tâm y tế chịu trách nhiệm về điều kiện tiêm chủng của địa điểm này, có kế hoạch về số lượng trẻ tiêm theo từng ngày. Ngoài ra, những trẻ chưa đi học nhưng trong độ tuổi đủ điều kiện tiêm ngừa, địa phương phối hợp với phụ huynh lập danh sách để tránh bỏ sót trẻ không được tiêm.

Theo Sở Y tế điểm tiêm nào đảm bảo đầy đủ các điều kiện mới triển khai tiêm. Nếu chưa đáp ứng, thì chưa triển khai mà tiếp tục rà soát. Trẻ em trên toàn TP sẽ được tiêm mũi một trong 5 ngày, ưu tiên tiêm trước cho lứa tuổi 16-17 và sau đó hạ dần độ tuổi.

Trước đó, Bộ Y tế có văn bản hướng dẫn các địa phương tiêm ngừa vắc-xin Covid-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi, TP HCM đã có kế hoạch triển khai trên địa bàn. Tại TP HCM, các trường học đã họp phụ huynh, tư vấn về việc tiêm ngừa, và được phụ huynh đồng thuận bằng bảng cam kết đồng ý tiêm cho trẻ.

Hôm qua (25-10), Sở Y tế đã gửi văn bản đề nghị Viện Pasteur TP HCM chấp thuận cho phép sử dụng vắc-xin của Pfizer tiêm cho trẻ 12-17 tuổi và hướng dẫn, tập huấn chuyên môn, sớm có ý kiến chỉ đạo để TP có cơ sở thực hiện trong bối cảnh Bộ Y tế chưa có hướng dẫn cụ thể loại vắc-xin, chưa có hướng dẫn khám sàng lọc trước khi tiêm.