Tại cuộc họp báo, ông Phạm Đức Hải, Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP HCM, cho biết tính đến 18 giờ ngày 31-8, TP có 221.761 bệnh nhân, trong đó 221.313 ca nhiễm trong cộng đồng, 448 ca nhập cảnh. Hiện đang điều trị 40.979 bệnh nhân, trong đó có 2.522 trẻ em dưới 16 tuổi, 2.720 bệnh nhân nặng đang thở máy và 18 bệnh nhân can thiệp ECMO.

Trong ngày 31-8, có 2.699 bệnh nhân xuất viện (tổng số xuất viện cộng dồn từ ngày 1-1 đến nay là 112.968); 303 trường hợp tử vong trong ngày (tổng số tử vong cộng dồn từ ngày 1-1 đến nay là 9.507). Số liệu tử vong từ ngày 31-8 là 303, giảm so với ngày 30-8 là 335.

Về kết quả xét nghiệm, theo ông Hải, từ 18 giờ ngày 30-8 đến 18 giờ 31-8 đã lấy hơn 451.000 mẫu, trong đó có hơn 8.300 mẫu đơn và 8.600 mẫu gộp, số mẫu làm xét nghiệm nhanh kháng nguyên là 370.700 mẫu.

Tổng số mũi vắc xin đã tiêm đến ngày 31-8 là hơn 6,2 triệu (tăng 91.000 mũi so với ngày 30-8). Trong đó, tổng số mũi 1 là hơn 5,8 triệu, mũi 2 là hơn 343.000, số người được tiêm trên 65 tuổi, người có bệnh nền là gần 684.000.

Về an sinh, Trung tâm an sinh TP tại kho Mặt trận Tổ quốc TP tiếp nhận các loại hàng hóa nhu yếu phẩm và các thiết bị y tế bảo hộ … trị giá hơn 51 tỉ đồng; đã phân phối đến các Bệnh viện dã chiến, Bệnh viện điều trị Covid-19, 22 quận, huyện, TP Thủ Đức và các bếp ăn từ thiện… Hiện tổng số túi an sinh chuyển tới các quận, huyện, TP Thủ Đức là hơn 1,2 triệu túi.