TP HCM: Sản phụ bỏ lại con, lén rời khỏi bệnh viện

15/02/2019 12:19

Bệnh viện (BV) quận Thủ Đức (TP HCM) cho biết bé trai nặng 1,8 kg chào đời lúc 18 giờ 5, ngày 14-1-2019, tại Khoa sản BV trong tình trạng suy hô hấp sơ sinh, thiếu cân, được theo dõi màng trong sau sinh. Tuy nhiên, sau khi sinh chưa được một ngày, mẹ đã bỏ rơi bé.

Các bác sĩ (BS) BV quận Thủ Đúc thông tin trước đó, sản phụ P.T.K.P (sinh năm 1995, ngụ TP Nha Trang) nhập viện vì đau bụng. Khi đến BV Quận Thủ Đức, chị P. chỉ mang theo CMND nhưng không có tiền. Sau khi được chuẩn đoán, bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật để chị được sinh mổ là bé trai nặng 1,8 kg, bé chào đời trong tình trạng suy hô hấp, thiếu cân... đã chuyển lên khoa Hồi sức Nhi để theo dõi, còn chị P. được chuyển về khoa Sản nằm nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, chị P. đã rời khỏi BV ngay hôm sau để con lại đến nay đã được 1 tháng tuổi.

Bé sơ sinh bị mẹ bỏ rơi

Xót xa trước hoàn cảnh, các BS, điều dưỡng BV thay phiên nhau chăm sóc, góp tiền mua sữa, quần áo cho bé. Hiện tại sức khỏe bé đã tạm ổn định, nặng 2,2kg, nằm một mình trong phòng chăm sóc của Đơn vị hồi sức nhi và ngủ ngoan dù thiếu vắng vòng tay mẹ.

Phòng công tác xã hội BV quận Thủ Đức cho biết mẹ bé sau nhiều lần hứa hẹn việc đón bé, đến nay thì BV đã không còn liên lạc được với mẹ bé. Do vậy, BV đang chuẩn bị các thủ tục theo qui trình nuôi giữ trẻ bị bỏ rơi, báo về công an địa phương. Phía công an sẽ phát thông tin trên truyền hình, nếu không có người thân đến nhận, bé sẽ được chuyển sang trại mồ côi.

Về phía BV vẫn hy vọng chị P. và gia đình đọc được lời nhắn nhủ này và đến BV đón bé về để chăm sóc, yêu thương vì được làm mẹ là thiên chức thiêng liêng, không phải ai muốn cũng được. Nếu chị có khó khăn, BV sẵn sàng chia sẻ cùng chị. Chị P. có thể liên hệ với Phòng công tác xã hội BV quận Thủ Đức.





Trịnh Thiệp