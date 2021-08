Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên và Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong đã chủ trì Hội nghị trực tuyến triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 theo Nghị quyết 86 của Chính phủ vào tối 16-8.

Nhân viên y tế theo dõi Sp02 (nồng độ ôxy trong máu) cho bệnh nhân Covid-19 tại nhà. (Ảnh: HUẾ XUÂN)

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên cho biết hiện nay tại TP trung bình trong 24 giờ có khoảng 240 người mất vì Covid-19, hàng trăm người bệnh rất nặng phải thở ôxy, hàng ngàn người bệnh nặng đang điều trị ở tầng tập trung hồi sức và có hàng trăm ngàn người rời TP về quê.

"Có nhiều lý do, trong đó do dịch Covid-19 nên cuộc sống gặp khó khăn, không biết tương lai thế nào vì vậy nhiều bà con muốn trở về quê. Do đó, chúng ta phải cố gắng tổ chức hỗ trợ để bà con được yên tâm khi về quê với điều kiện như đã tiêm vắc-xin, tổ chức xe đưa đón, phối hợp với các địa phương để họ về như thế nào cho an toàn. Đặc biệt, trước khi về phải xét nghiệm, không đưa những người nhiễm về quê gây khó khăn thêm cho địa phương" - Bí thư Thành ủy TP HCM nêu rõ.

"Trước sự lây nhiễm nhanh, phức tạp, khó lường chưa có tiền lệ của chủng Delta trên địa bàn TP với mật độ dân cư cao khiến công tác phòng chống dịch của TP luôn có những khó khăn phải vượt qua. Tuy chúng vẫn còn những thách thức, nhưng có thể nói rằng từng bước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP đã kiềm chế được sự lây lan, mở rộng vùng xanh. Trước mắt, tình hình dịch bệnh còn phức tạp, khó lường do đó chúng ta cần phải hành động quyết liệt mới vượt qua được" - ông Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.



Cũng tại hội nghị, nhiều quận, huyện và TP Thủ Đức cam kết đến 30-8 cơ bản kiểm soát dịch bệnh. Cụ thể: Giữ chặt vùng xanh hiện có, tiếp tục giảm vùng đỏ, chuyển vùng cam thành xanh để tiến tới xanh hóa địa bàn. Tập trung xét nghiệm, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng; giải tỏa các khu vực phong tỏa thành các điểm phong tỏa để quản lý chặt.



Về vắc-xin, các quận huyện cho biết đến 30-8 cơ bản đạt từ 70% đến trên 95% tiêm vắc-xin cho người dân trong độ tuổi từ 18 trở lên.

Về điều trị, các địa phương tập trung vào hai trụ cột chính là chăm sóc F0 tại nhà và điều trị tại các khu cách ly, cơ sở y tế, bệnh viện dã chiến. Ngoài ra, thành lập tổ phản ứng nhanh để chăm lo cho F0 tại nhà, và túi thuốc, túi an sinh để đảm bảo điều trị và dinh dưỡng hỗ trợ bệnh nhân.

Về chăm lo an sinh cho người dân, lãnh đạo các quận, huyện cho biết đang rà soát kỹ để tập trung chăm lo cho người bị ảnh hưởng, gặp khó khăn do dịch và phát động chiến dịch nhà trọ 0 đồng nhằm hỗ trợ công nhân, người lao động trên địa bàn.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong lưu ý các địa phương có nhiều công nhân, nhà trọ phải hết sức chủ động chăm lo cho dân, không được bỏ sót người nào. Khi bình thường, họ là đội ngũ góp phần cùng phát triển TP, nay trong hoàn cảnh dịch bệnh thì trách nhiệm của TP phải chăm lo cho đầy đủ cho các đối tượng này (phải chăm lo cả tiền trọ, lương thực, thực phẩm)

Đáng chú ý những ngày gần đây, xu hướng ca F0 mới xuất hiện trong cộng đồng ngày càng cao, cụ thể hôm nay có 3.342 ca, số ca cộng đồng chiếm 53%, còn tại khu phong tỏa chiếm 41%. Do vậy các quận, huyện và TP Thủ Đức phải tăng tốc độ tiêm vắc-xin, phải tranh thủ từng giờ, từng phút để TP sớm quay lại trạng thái bình thường mới.

Trong 30 ngày tới, các quận huyện phải triển khai quyết liệt các giải pháp phòng chống dịch, trong đó quan trọng nhất là thực hiện chặt việc giãn cách, cách ly triệt để nhà với nhà trong khu phong tỏa, không để F0 ra khỏi nhà, không để tình trạng bệnh nhân nguy kịch không được bệnh viện tiếp nhận.

"Bệnh viện tư nào từ chối bệnh nhân thì lập biên bản, đề nghị Bộ Y tế rút giấy phép" - ông Phong Thành Phong đề nghị.