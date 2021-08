Chiều 18-8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM (HCDC) phát thông tin mới nhất giải đáp sự quan tâm của người dân về đối tượng mắc Covid-19 là trẻ em.

Tính đến ngày 16-8, TP HCM có 2.090 người dưới 16 tuổi mắc Covid-19 đang được điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn TP. Phần lớn trẻ em trong số này không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ.

Theo HCDC, để đáp ứng nhu cầu chăm sóc, đảm bảo an toàn trong điều trị trẻ em dưới 16 tuổi mắc Covid-19, Sở Y tế TP HCM đã ra công văn khẩn về việc tiếp nhận điều trị cho các trường hợp này.

Trẻ cách ly tập trung cùng gia đình do nhiễm Covid-19 trên địa bàn TP HCM

Theo Sở Y tế TP HCM, trẻ em dưới 16 tuổi mắc Covid-19 nếu không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ, đủ điều kiện cách ly tại nhà thì hướng dẫn cho người bệnh cách ly tại nhà theo quy định.

Trong trường hợp không đủ điều kiện cách ly tại nhà thì liên hệ chuyển người bệnh đến Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị Covid-19 số 4 (do Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố phụ trách), Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị Covid-19 số 11 (do Bệnh viện Nhi Đồng 2 phụ trách) và Bệnh viện dã chiến Củ Chi (do Bệnh viện Nhi Đồng 1 phụ trách).

Các bệnh viện này đều có đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng đã có chứng chỉ hành nghề và kinh nghiệm điều trị các bệnh lý ở trẻ em.

Riêng với trẻ em dưới 16 tuổi mắc Covid-19 có diễn tiến nặng thì sẽ được chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố hoặc Bệnh viện Nhi Đồng 2 để tiếp tục điều trị chuyên sâu.