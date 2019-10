PGS Tuấn cho biết nhiều nữ bệnh nhân bị rối loạn chức năng tình dục do bị lạm dụng tình dục lúc ấu thơ

Trao đổi với báo chí tại hội thảo "Sức khoẻ tâm thần về giới tính, tình dục và sinh sản" do Bệnh viện Bạch Mai tổ chức chiều 8-10, PGS- TS Nguyễn Văn Tuấn, Phó Viện trưởng Viện Sức khỏe Tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết số đông mọi người nghĩ rằng các rối loạn liên quan đến sức khỏe tình dục ở nữ giới là do các bệnh thực thể, nhưng thực tế ngay từ tuổi 20 đã có 10% bệnh nhân nữ bị rối loạn sức khỏe tình dục là do sức khỏe tinh thần.

Theo PGS Tuấn, mỗi ngày, Viện Sức khoẻ Tâm thần tiếp nhận tới 400 bệnh nhân khám, tăng gấp 4 lần so với cách đây 3 năm, trong đó có nhiều ca bệnh mắc các bệnh lý liên quan đến sức khỏe tình dục. Trong số này có nhiều bệnh nhân nữ tới khám vì lãnh cảm hoặc do những rối loạn tình dục do sang chấn lạm dụng tình dục từ thời ấu thơ. Có những người đã lập gia đình nhiều lần vẫn bị ám ảnh bởi những sang chấn do bị lạm dụng tình dục từ nhỏ khiến họ bị mất ham muốn.

Gần đây nhất là trường hợp nữ bệnh nhân 44 tuổi đang bên bờ vực đổ vỡ của cuộc hôn nhân thứ hai đến khám tại bệnh viện với hy vọng níu kéo được cuộc sống hôn nhân. Nữ bệnh nhân chia sẻ chị ly hôn người chồng đầu sau hơn 20 năm chung sống vì bản thân chị không hề có ham muốn tình dục.

Một năm sau, chị rung động với người đàn ông là chồng chị hiện tại và chị tiếp tục tái hôn. Dù yêu, nhưng đời sống tình dục của chị với người chồng mới cũng không có gì cải thiện. Chị không hề có ham muốn tình dục, luôn muốn trốn chạy mỗi khi chồng mong muốn được "yêu". Nếu có đều là gượng ép.

Theo PGS Tuấn, bệnh nhân này đã được chỉ định thực hiện các xét nghiệm di truyền gene, xét nghiệm nội tiết, đồng thời tiến hành đánh giá sang chấn thời thơ ấu của bệnh nhân. Các bác sĩ nghi ngờ bệnh nhân bị lãnh cảm do sang chấn lạm dụng tình dục khi còn nhỏ và hiện đang được điều trị theo hướng này.



Trên thế giới khoảng 25-30% dân số có rối loạn tâm thần cần can thiệp

Trước đó, một nữ bệnh nhân 28 tuổi đã lập gia đình 2 năm nhưng không có con. Chị này đã đi khám nhiều chuyên khoa về sức khỏe sinh sản nhưng tình trạng hoàn toàn bình thường. Tại Viện Sức khỏe Tâm thần, các xét nghiệm gene, nội tiết, tâm thần... của chị đều cho kết quả bình thường thế nhưng qua khai thác kỹ tiền sử bệnh nhân, bác sĩ phát hiện khi còn nhỏ nữ bệnh nhân từng bị lạm dụng tình dục.



PGS Tuấn cho rằng, khi nói đến vấn đề giới tính, tình dục và sinh sản mọi người mới chỉ quan tâm đến vấn đề sinh học, thể chất nhiều hơn, bỏ ngỏ về mặt tâm thần và xã hội. Ước tính chung trên thế giới khoảng 25-30% dân số có rối loạn tâm thần cần can thiệp.

Theo nghiên cứu được công bố trên một tạp chí quốc tế, 88% trẻ gái thanh thiếu niên có nguy cơ trầm cảm sau khi bị tấn công tình dục; 71% ca có nguy cơ lo âu; 91% có nguy cơ rối loạn stress sau sang chấn sau 4-5 tháng; 80% được chẩn đoán một loại rối loạn tâm thần.