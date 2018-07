Trẻ não úng thủy được cơ hội cứu

26/07/2018 12:23

Ngày 26-7, Bệnh viện (BV) Nhi Đồng 2 TP HCM công bố BV vừa phẫu thuật, điều trị thành công thêm 2 bệnh nhi bị dính khớp sọ phức tạp kèm não úng thủy. Ca thứ nhất là bé T. P (17 tháng tuổi), bị dính khớp trán, não úng thuỷ, thoát vị não chẩm. Bé P. được phẫu thuật đặt dẫn lưu não thất - ổ bụng sau sinh 2 tuần và mổ cắt khối thoát vị não chẩm lúc 6 tháng tuổi. Mới đây, bé được phẫu thuật lần nữa để tạo hình trán, ổ mắt. Sau 2 tuần mổ hiện sức khỏe bé hồi phục tốt, nhận thức và sinh hoạt bình thường.



Các bác sĩ đang phẫu thuật

Ca thứ 2 bị dị tật nói trên là bé G.K (13 tháng tuổi). Bé K. bị dính toàn bộ khớp sọ, não úng thuỷ. Bé được phẫu thuật đặt dẫn lưu não thất - ổ bụng do não úng thủy lúc 3 tháng tuổi và phẫu thuật mở rộng sọ chẩm lúc 9 tháng tuổi. Lần mổ cuối cùng này, bé cũng được tạo hình, mở rộng trán ổ mắt. Hiện đang trong giai đoạn hậu phẫu, còn sưng vùng mặt nhưng đã bớt đau nhiều.

Theo Ths.BS Đặng Đỗ Thanh Cần, Trưởng Khoa Ngoại Thần kinh BV Nhi Đồng 2, dính khớp sọ là một bệnh lý đặc biệt nghiêm trọng gây ảnh hưởng rất lớn đến chức năng thẩm mỹ, thần kinh, vận động và khả năng sống ở trẻ. Đây là dị tật tương đối ít gặp ở trẻ em với tần suất 6/10.000 trẻ. Nguyên nhân do dính sớm các khớp sọ trong thời kỳ bào thai. Trẻ mắc bệnh này, nếu không can thiệp sớm có thể bị ngưng thở khi ngủ, suy hô hấp tiến triển, tử vong… Những trường hợp dính khớp sọ đơn thuần, chỉ cần 1 lần mổ tạo hình là có thể mang lại hiệu quả tốt. Tuy nhiên, trẻ bị dính khớp phức tạp, thường cần can thiệp nhiều giai đoạn, bắt đầu từ 3 tháng tuổi cho đến 10 tuổi. Mỗi ca phẫu thuật tạo hình thường kéo dài từ 5-8 giờ.

Một bé dị tật sọ não vừa được cứu

Th.BS Phạm Ngọc Thạch, Phó giám đốc BV Nhi Đồng 2, cho biết hiện nay không có nhiều cơ sở y tế tại Việt Nam phẫu thuật điều trị bệnh lý này vì phức tạp, nguy hiểm. Khoảng 5 năm trước đây, nhiều gia đình phải đưa con ra nước ngoài như Mỹ, Singapore để được điều trị với chi phí hàng tỉ đồng và phải đi lại nhiều lần. Nhiều bố mẹ không có điều kiện điều trị đành phải đưa con về và bất lực nhìn con chết dần mòn trong đau đớn. "Tại BV chúng tôi, với sự hỗ trợ chuyên môn từ các đồng nghiệp nước ngoài hiện đã làm chủ thực hiện phẫu thuật thành công, trả lại cuộc sống bình thường cho nhiều trẻ không may mắn mắc dị tật phức tạp này", BS Thạch nhấn mạnh.

Nguyễn Thạnh