Trục trặc "chuyện ấy" là do… xơ vữa động mạch?

25/02/2019 08:58

Bạn đọc Trần V.T, (nam, 59 tuổi; Long An) hỏi: Khoảng 6 tháng trước tôi cảm thấy sức khỏe không được tốt; tôi đi khám và được chẩn đoán là xơ vữa động mạch, phải dùng thuốc. Cũng từ đó, "chuyện ấy" của tôi có trục trặc, không được như ý, không biết có phải do thuốc trị xơ vữa động mạch hay do chính căn bệnh? Có lúc tôi định thử ngưng thuốc vì thú thật "chuyện ấy" thất bại làm tôi rất buồn, sợ lâu dài sẽ ảnh hưởng quan hệ vợ chồng nhưng lại nghe nói vậy dễ tai biến, không biết thật hư?

Bác sĩ Trương Quang Anh Vũ, Trưởng Phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Thống Nhất, trả lời:

Anh đã được chẩn đoán và điều trị bệnh xơ vữa động mạch, tuy nhiên, anh không cho biết rõ các thuốc anh đang dùng, nên tôi tạm kể ra các lý do có thể khiến anh gặp trục trặc trong chuyện chăn gối.

Trước nhất là ở độ tuổi của anh, hiện tượng giảm sản xuất hormon testosterol (hormon sinh dục nam) làm giảm ham muốn và hoạt động tình dục, nên nếu "chuyện ấy" có phần không bằng trước đây thì cũng là điều tự nhiên.

Kế đến là bệnh lý xơ vữa động mạch anh đang mắc phải. Bệnh này gây ra các mảng xơ vữa, làm hẹp lòng các mạch máu bao gồm mạch máu ở cơ quan sinh dục nam, gây ra hiện tượng rối loạn cương dương, "trên bảo dưới không nghe".

Anh không cho biết rõ đang điều trị thuốc nào, nên tôi không thể nói nguyên nhân gây suy giảm tình dục là do thuốc hay không. Anh nên lưu ý trong các loại thuốc điều trị xơ vữa động mạch, rối loạn lipid máu có nhóm Fibrat gây tác dụng phụ suy giảm tình dục.

Bệnh xơ vữa động mạch quả thật là yếu tố nguy cơ dẫn đến các bệnh động mạch vành (thiếu máu cơ tim, nhồi máu cơ tim), bệnh lý mạch máu não (đột quỵ nhồi máu não hoặc xuất huyết não).

Do đó, trước nhất anh nên tuân thủ điều trị, duy trì thói quen khám sức khỏe định kỳ, khám chuyên khoa tim mạch, ăn uống, tập thể dục điều độ. Về trục trặc chuyện vợ chồng, anh nên trao đổi thêm với bác sĩ đang điều trị chứng xơ vữa động mạch cho mình để được kê toa phù hợp. Như tôi đã nói, chính bệnh xơ vữa động mạch cũng có thể dẫn đến rối loạn cương dương nên việc kiểm soát tốt căn bệnh cũng có thể giúp anh cải thiện điều đang băn khoăn.

Anh Thư thực hiện