Hai kịch bản chống dịch Covid-19

Bộ Y tế vừa lên kịch bản ứng phó dịch Covid-19 do biến thể mới làm gia tăng ca tử vong, trong đó đưa ra 2 tình huống ứng phó dịch Covid-19 năm 2022 - 2023. Tình huống 1: Chủng virus vẫn tiếp tục tiến hóa, tuy nhiên do cộng đồng đã có miễn dịch nên số trường hợp nặng và tử vong ở mức thấp, dịch không còn nghiêm trọng hoặc xuất hiện biến thể mới nhưng ít nghiêm trọng. Các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 sẽ được giảm dần tương tự như đối với các bệnh truyền nhiễm nhóm B để tạo điều kiện cho người dân thích ứng an toàn, linh hoạt với trạng thái bình thường mới.

Tình huống 2: Xuất hiện biến thể mới nguy hiểm hơn, có khả năng làm giảm hiệu quả vắc-xin hoặc miễn dịch khiến ca nặng hoặc tử vong tăng, dịch có nguy cơ bùng phát mạnh trên diện rộng, vượt quá năng lực của hệ thống y tế. Theo đó, các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 sẽ được củng cố và thực hiện nghiêm đối với bệnh truyền nhiễm nhóm A nhằm nhanh chóng kiểm soát dịch bệnh, hạn chế số ca mắc và tử vong, bao gồm các biện pháp đặc thù như: giám sát phát hiện; kiểm soát ra vào vùng có dịch; cách ly, theo dõi sức khỏe...