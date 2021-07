Bộ Y tế cho biết đến sáng 28-7, tổng số liều vắc-xin Covid-19 đã được tiêm ở nước ta là 5.013.175 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 4.562.339 liều, tiêm mũi 2 là 450.836 liều.

Hiện Bộ Y tế đang triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc-xin phòng chống Covid-19 trên toàn quốc với mục tiêu cuối năm 2021 hoặc đầu năm 2022, có 70% dân số Việt Nam được tiêm chủng vắc-xin Covid-19 để đạt miễn dịch cộng đồng.

Bộ Y tế cho biết hiện nay có các loại vắc-xin Covid-19 như: Vắc-xin bất hoạt; vắc-xin sử dụng véc-tơ virus; vắc-xin protein tái tổ hợp; Vắc-xin DNA; vắc-xin RNA; vắc-xin vỏ virus.



Tiêm vắc-xin cho người trên 65 tuổi ở TP HCM- Ảnh: Bộ Y tế

Đến nay, Bộ Y tế đã phê duyệt có điều kiện một số vắc-xin cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19, bao gồm:



1. Covid-19 Vaccine AstraZeneca do hãng AstraZeneca sản xuất;

2. Gam-COVID-Vac (tên khác là SPUTNIK V) của JSC Generium - Liên Bang Nga;

3. Vero Cell, Inactivated (tên khác là SARSCoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivate) của Beijing Institute of Biological Products Co., Ltd. - Trung Quốc.

4. Comirnaty của hãng Pfizer

5. Moderna của hãng Moderna.

Chiến dịch tiêm chủng có sự tham gia của nhiều lực lượng như: y tế, quân đội, công an và các bộ, ngành và sẽ được tổ chức đồng loạt tại các cơ sở tiêm chủng trên toàn quốc bao gồm các cơ sở công lập và tư nhân, các đơn vị trong và ngoài ngành y tế.

Về lịch tiêm, hầu hết các vắc-xin Covid-19 hiện nay đều tiêm 2 liều (khoảng cách giữa 2 liều theo hướng dẫn của nhà sản xuất), cụ thể:

- Covid-19 Vaccine AstraZeneca: Mũi 1 cách mũi 2: 8-12 tuần

- Gam-Covid-Vac (tên khác là SPUTNIK V): Mũi 1 cách mũi 2: 3 tuần

- Comirnaty của hãng Pfizer: Mũi 1 cách mũi 2: 3 tuần

- SARSCoV-2 Vaccine (Vero Cell) của Trung Quốc: Mũi 1 cách mũi 2: 3-4 tuần

- Moderna: Mũi 1 cách mũi 2: 4 tuần

Các loại vắc-xin này đều tiêm bắp, liều lượng theo hướng dẫn của nhà sản xuất đối với từng loại vắc-xin. Phần lớn các vắc-xin phòng Covid-19 được bảo quản ở nhiệt độ 2-8 độ C. Bảo quản theo hướng dẫn của nhà sản xuất và Bộ Y tế đối với từng loại vắc-xin

Trong khoảng từ 6-24 tháng, vắc-xin phải được sử dụng tùy theo khuyến cáo của nhà sản xuất và Bộ Y tế đối với từng loại.

Việc tiêm trộn vắc-xin AstraZeneca với Pfizer được nhiều nước cho phép trong bối cảnh khan hiếm vắc-xin

Liên quan đến thông tin Việt Nam đàm phán mua thêm 20 triệu liều vắc-xin Covid-19 của Pfizer để tiêm chủng đối tượng từ 12 - 18 tuổi, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, đại diện Chương trình tiêm chủng mở rộng Quốc gia cho biết hiện tại Việt Nam chưa có kế hoạch tiêm chủng vắc-xin cho nhóm đối tượng này. Phía Pfizer cam kết cung ứng 20 triệu liều trong quý 4 năm nay để Việt Nam kịp thời triển khai tiêm chủng.

Tại Việt Nam hiện có khoảng 9 triệu người trong độ tuổi từ 12 - 18 tuổi. Hiện nay vắc-xin phòng Covid-19 sử dụng tại Việt Nam được chỉ định cho đối tượng từ 18 tuổi trở lên. Theo một số nghiên cứu cho thấy trẻ em mắc Covid-19 thường không triệu chứng hoặc bệnh nhẹ hơn người lớn.

Vị đại diện này cũng cho biết Việt Nam và một số quốc gia đang triển khai việc tiêm mũi 1 vắc-xin Covid-19 của AstraZeneca và mũi 2 có thể tiêm vắc-xin Pfizer. Với vắc-xin của Moderna hiện chưa có nghiên cứu đánh giá về tính an toàn trong việc trộn 2 vắc-xin AstraZeneca và Moderna này.

Bộ Y tế cho biết nghiên cứu tại một số quốc gia cho thấy sau khi tiêm mũi 1 AstraZeneca và mũi 2 Pfizer cho thấy miễn dịch sinh ra là tương đương với việc tiêm 2 mũi Pfizer và cao hơn so với việc tiêm 2 mũi AstraZeneca.

"Một số quốc gia có khuyến cáo tiêm hai loại vắc-xin khác nhau để tăng hiệu quả miễn dịch. Tuy nhiên việc tiêm AstraZeneca mũi 1 và Pfizer mũi 2 có thể tăng nhẹ phản ứng thông thường sau tiêm chủng"- Bộ Y tế thông tin.