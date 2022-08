Ngày 31-8, UBND TP Đà Nẵng ban hành 2 quyết định xử phạt thẩm mỹ viện Ánh Diệu Nguyễn với tổng số tiền là 210 triệu đồng và đình chỉ hoạt động 18 tháng vì vi phạm trong lĩnh vực y tế. Thẩm mỹ viện này thuộc Công ty TNHH TMV New Seoul (trụ sở trên đường Phan Thanh, quận Thanh Khê) do bà N.T.A.D làm giám đốc.



Trước đó, ngày 23-7, Công an quận Thanh Khê bắt quả tang cơ sở thẩm mỹ viện đang hoạt động "chui"

Cụ thể, cơ sở bị xử phạt vì hành vi cung cấp dịch vụ tại cơ sở dịch vụ thẩm mỹ khi chưa có văn bản thông báo đáp ứng đủ điều kiện. Số tiền phạt 90 triệu đồng.

Hành vi sử dụng thuốc, các chất và thiết bị can thiệp vào cơ thể người (phẫu thuật, thủ thuật, các can thiệp có tiêm, chích, bơm, chiếu tia, sóng, đốt hoặc các can thiệp xâm lấn khác) làm thay đổi màu sắc da, hình dạng, cân nặng, khiếm khuyết của các bộ phận khác trên cơ thể người, xăm, phun, thêu trên da có sử dụng thuốc gây tê dạng tiêm tại cơ sở. Số tiền phạt 50 triệu đồng.

Ngoài ra, bà D. bị xử phạt hành chính hành vi liên quan đến lĩnh vực văn hóa và quảng cáo với số tiền 70 triệu đồng, buộc xóa bài quảng cáo không đúng trên Facebook cá nhân.

UBND TP Đà Nẵng cũng đình chỉ hoạt động thẩm mỹ viện Ánh Diệu Nguyễn trong 18 tháng vì những vi phạm trên.

Công an xác định cơ sở đã lấy hình ảnh của những thẩm mỹ viện khác để quảng cáo không đúng sự thật

Trước đó, ngày 23-7, Đội Cảnh sát Kinh tế (Công an quận Thanh Khê) kiểm tra thẩm mỹ viện Ánh Diệu Nguyễn, phát hiện 2 khách hàng vừa được nâng mũi, cắt mí mắt. Cơ sở không xuất trình được giấy phép hành nghề cũng như các giấy tờ chứng minh đủ điều kiện cung cấp dịch vụ thẩm mỹ của Sở Y tế TP Đà Nẵng.

Công an còn phát hiện và thu giữ hơn 500 sản phẩm y tế như bơm kim tiêm, chất làm đầy, thuốc kháng sinh, găng tay… phục vụ cho dịch vụ thẩm mỹ nhưng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Cảnh sát cũng phát hiện thẩm mỹ viện này ngang nhiên hoạt động công khai với các hành vi quảng cáo trên mạng xã hội Facebook như đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật về tiêm filler, nâng mũi, bơm ngực uy tín của một cơ sở khác để thu hút sự quan tâm của khách có nhu cầu làm đẹp.