Bệnh viện Đa khoa Thái An nơi anh T. đến khám.

Chiều ngày 13-9, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động ông Nguyễn Tùng Lâm, Chánh văn phòng Sở Y tế Nghệ An, cho biết Bệnh viện Đa khoa Thái An đã có văn bản gửi Sở báo cáo về việc một bệnh nhân nam đến thăm khám tại bệnh viện trong kết quả siêu âm ghi có "tử cung, buồng trứng".

Theo văn bản giải trình của Bệnh viện, bệnh nhân được bác sĩ siêu âm có kết quả siêu âm ổ bụng bình thường. Nhưng kỹ thuật viên đánh máy tính giúp cho bác sĩ đã lấy nhầm mẫu trong phần mềm máy tính từ mẫu của bệnh nhân nam sang nữ, dẫn đến sai sót như trên. Đây là lỗi nghiêm trọng về chuyên môn. Bệnh viện sẽ có hình thức kỷ luật thích đáng đối với tập thể, cá nhân có liên quan.

Trước đó như Báo Người Lao Động đã đưa tin vào sáng ngày 10-9, anh N.H.T. (30 tuổi, xóm 11, xã Nam Xuân, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An), do bị đau bụng, sáng 10-9, anh đến Bệnh viện Đa khoa Thái An (TP Vinh), để thăm khám. Tại đây, anh được nội soi dạ dày và siêu âm ổ bụng.

Kết quả siêu âm của anh T. ghi có "tử cung, buồng trứng"

Sau khi nhận kết quả, anh T. không đọc kỹ mà chỉ đưa cho bác sĩ kê đơn, lấy thuốc. Tối cùng ngày 10-9, vợ anh T. mang kết quả siêu âm của chồng ra xem thì hoảng hốt khi phát hiện trong đó có phần mô tả chồng mình "có tử cung, buồng trứng". Cụ thể, trong kết quả siêu âm của bệnh viện ngày 10-9, ghi rõ: Tử cung, phần phụ kích thước bình thường, âm vang đồng nhất... buồng trứng hai bên nhu mô và kích thước bình thường. "Sau khi xem lại kết quả siêu âm, thấy phía trên ghi tên mình, giới tính Nam rõ ràng nhưng phía dưới lại có phần mô tả tử cung, buồng trứng nên tôi hoang mang. Sau đó, do lo lắng tôi không dám uống thuốc tiếp"- anh T. chia sẻ.