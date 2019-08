Ngày 1-8, liên quan đến đường dây sản xuất thuốc, thực phẩm chức năng giả vừa bị Công an TP HCM triệt phá, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh Văn phòng Sở Y tế TP, cho biết vụ việc đang được thanh tra sở thu thập thông tin. Vụ việc này do Công an TP thực hiện độc lập, công an phối hợp với UBND quận 8 và các cơ quan chức năng quận này thực hiện chứ không phối hợp với Sở Y tế.

"Nguyên tắc xử lý vi phạm là cơ quan nào phát hiện thì có quyền xử lý, chủ trì đề xuất xử lý, không chuyển qua chuyển lại. Hiện Sở Y tế thu thập thông tin từ công an, đủ cơ sở mới báo cáo Bộ Y tế" - bà Mai cho hay.



Đường dây sản xuất thuốc giả vừa bị Công an TP HCM phát hiện

Trong thi đó, theo ông Đỗ Văn Dũng, Trưởng Phòng Nghiệp vụ dược - Sở Y tế TP HCM, sở đã nhận được văn bản khẩn của Cục Quản lý dược - Bộ Y tế yêu cầu xác minh việc Công ty TNHH Thương mại Asia Pharmacy (quận 7) và Công ty TNHH Dược phẩm Đông Dược Việt (huyện Bình Chánh) vừa bị công an bắt giữ nhiều lô thuốc và thực phẩm chức năng giả.

Qua rà soát ban đầu cho thấy Công ty TNHH Thương mại Asia Pharmacy và Công ty TNHH Dược phẩm Đông Dược Việt không đăng ký sản xuất - kinh doanh dược, nghĩa là chưa được Sở Y tế TP HCM cấp giấy chứng nhận thực hành tốt, phân phối thuốc và chưa đủ điều kiện kinh doanh thuốc...