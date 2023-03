Theo văn bản mà Báo Người Lao Động vừa nhận được từ WHO sáng 29-3, SAGE - WHO đã sửa đổi lộ trình ưu tiên sử dụng vắc-xin COVID-19. Theo bác sĩ Hanna Nohynek, Chủ tịch SAGE, lộ trình này được cập nhật "để phản ánh rằng phần lớn dân số đã được tiêm phòng hoặc đã nhiễm COVID-19 trước đó hoặc cả hai".



Trong hướng dẫn mới nhất này, SAGE chia cộng đồng thành ba nhóm ưu tiên cao, trung bình và thấp.

Logo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) - Ảnh: REUTERS

Nhóm ưu tiên cao (nguy cơ cao) bao gồm người lớn tuổi; những người trẻ tuổi mắc các bệnh đi kèm nghiêm trọng; những người có tình trạng suy giảm miễn dịch (ví dụ người sống chung với HIV hay đã được ghép tạng), kể cả trẻ em từ 6 tháng tuổi trở lên; người mang thai; và nhân viên y tế tuyến đầu.

Nhóm nguy cơ cao này được khuyến nghị tiêm nhắc vắc-xin COVID-19 mỗi 6 hoặc 12 tháng kể từ liều cuối cùng, với khung thời gian tùy thuộc vào các yếu tố như tuổi tác và tình trạng suy giảm miễn dịch.

Nhóm ưu tiên trung bình bao gồm người lớn khỏe mạnh – thường được quy định là dưới 50 hoặc 60 tuổi – không có bệnh đi kèm, trẻ em và thanh thiếu niên có bệnh đi kèm nhưng không nghiêm trọng.

SAGE đề xuất các liều cơ bản và liều tăng cường đầu tiên cho nhóm ưu tiên trung bình (thường là 3 mũi đầu tiên). Mặc dù các liều tăng cường bổ sung là an toàn cho nhóm này nhưng SAGE không khuyến nghị sử dụng chúng thường xuyên do lợi ích sức khỏe cộng đồng tương đối thấp.



"Vắc-xin an toàn và có hiệu quả chống lại bệnh nghiêm trọng và tử vong, nhưng đối với nhóm nguy cơ trung bình này, mặc dù không có hại gì khi tiêm thêm một mũi nữa, nhưng lợi ích của những mũi tiêm bổ sung này thực sự rất nhỏ" - bác sĩ Nohynek nói trong cuộc họp báo toàn cầu tối 28-3.



Nhóm ưu tiên thấp bao gồm trẻ em và thiếu niên khỏe mạnh từ 6 tháng đến 17 tuổi. Liều cơ bản và liều tăng cường an toàn và hiệu quả ở trẻ em và thanh thiếu niên. Đối với nhóm này, SAGE - WHO không yêu cầu việc có tiêm chủng hay không, mà trao quyền cho các quốc gia.



"Xét đến gánh nặng bệnh tật thấp, SAGE kêu gọi các quốc gia đang xem xét tiêm chủng cho nhóm tuổi này nên đưa ra quyết định tiêm hay không (bao gồm đối với các liều cơ bản) dựa trên các yếu tố hoàn cảnh, chẳng hạn như gánh nặng bệnh tật, hiệu quả chi phí và các ưu tiên về sức khỏe hoặc chương trình khác" - văn bản của WHO nêu rõ.



Bác sĩ Nohynek nhấn mạnh một trong những yếu tố quan trọng các quốc gia cần cân nhắc khi lựa chọn tiêm hay không tiêm vắc-xin COVID-19 cho trẻ em và thiếu niên khỏe mạnh đó là điều này có làm ảnh hưởng tiến trình tiêm ngừa các vắc-xin thông thường khác "rất quan trọng đối với sức khỏe và hạnh phúc của nhóm tuổi này hay không".

Trước đó, WHO từng nhiều lần cảnh báo về việc chương trình tiêm chủng các vắc-xin cứu mạng hàng đầu cho trẻ em đã bị gián đoạn do đại dịch COVID-19 - ví dụ vắc-xin sởi - có thể gây ra hậu quả vô cùng nghiêm trọng, nên được xem là ưu tiên hàng đầu trong chính sách tiêm chủng.



SAGE - WHO cũng đặc biệt nhấn mạnh việc tiêm phòng COVID-19 cho phụ nữ mang thai, bởi bệnh này có nguy cơ cao với thai phụ đồng thời gánh nặng do COVID-19 nghiêm trọng ở trẻ dưới 6 tháng tuổi vẫn cao hơn so với trẻ từ 6 tháng đến 5 tuổi. Tiêm phòng cho người mang thai giúp bảo vệ cho em bé trong thai kỳ và cả giai đoạn đầu đời.