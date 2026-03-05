Sức mạnh lá phiếu

Mỗi kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và Hội đồng Nhân dân (HĐND) là một dấu mốc chính trị quan trọng. Cuộc bầu cử khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 (ngày 15-3-2026) không chỉ là quy trình tổ chức hay lựa chọn nhân sự, mà là thời khắc để nhân dân trực tiếp khẳng định quyền làm chủ, gửi gắm niềm tin và xác lập tính chính danh của quyền lực nhà nước.

Về bản chất, lá phiếu là sự kết tinh của nguyên lý cốt lõi: mọi quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. Trong nền dân chủ đại diện, quyền lực không vận hành bằng mệnh lệnh áp đặt, mà bằng sự ủy quyền từ dưới lên. Mỗi lá phiếu là một sự ủy thác trách nhiệm. Quốc hội và HĐND chỉ có thể phát huy trọn vẹn vai trò khi được hình thành từ sự lựa chọn thực chất, tự do và bình đẳng của cử tri.

Giá trị lớn nhất của lá phiếu chính là giá trị tinh thần. Khi bước vào khu vực bỏ phiếu, người dân đang thực hiện hành vi chính trị cao nhất của một công dân. Không phân biệt địa vị, nghề nghiệp hay hoàn cảnh kinh tế - mỗi người đều có một lá phiếu bình đẳng. Trong khoảnh khắc đó, mọi công dân đều có quyền định hình bộ máy quyền lực và hướng đi tương lai của đất nước.

Tuy nhiên, lá phiếu đi liền với trách nhiệm. Đó là trách nhiệm tìm hiểu vai trò của cơ quan dân cử, cân nhắc kỹ lưỡng năng lực ứng cử viên và đặt lợi ích quốc gia lên trên cảm tính cá nhân. Một xã hội trưởng thành là khi cử tri đi bầu vì ý thức rõ ràng về giá trị lựa chọn của mình, chứ không chỉ hành động theo thói quen.

Ở góc độ quản trị, lá phiếu là nền tảng của tính chính danh và sự ổn định. Quốc hội và HĐND quyết định những vấn đề hệ trọng từ lập pháp, giám sát tối cao đến định hướng phát triển địa phương. Chất lượng của cơ quan dân cử tác động trực tiếp đến chất lượng quản trị quốc gia. Vì thế, mỗi nhiệm kỳ mới là một lần nhân dân làm mới lại niềm tin.

Trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh chuyển đổi số và hội nhập sâu rộng, yêu cầu đối với đại biểu dân cử ngày càng khắt khe. Cử tri cần những đại biểu không chỉ tâm huyết mà phải có năng lực hoạch định chính sách, tư duy đổi mới và bản lĩnh bảo vệ lợi ích hợp pháp của nhân dân. Lá phiếu, vì thế, chính là một "đơn đặt hàng" về chất lượng quyết sách.

Đặc biệt với những đô thị năng động như TP HCM và vùng kinh tế phía Nam, lá phiếu gắn liền mật thiết với khát vọng phát triển. Người dân kỳ vọng vào hạ tầng đồng bộ, dịch vụ công hiệu quả và môi trường sống tốt hơn. Mỗi quyết định lựa chọn đều mang theo mong mỏi rất cụ thể về tương lai của khu vực và cả nước.

Dù vậy, cần nhìn nhận thực tế rằng giá trị lá phiếu sẽ suy giảm nghiêm trọng nếu cử tri thờ ơ, khiến quyền làm chủ trở nên hình thức. Trong thời đại mạng xã hội bùng nổ với nhiều thông tin thiếu kiểm chứng, sự tỉnh táo của cử tri càng quan trọng hơn bao giờ hết. Một lá phiếu trách nhiệm phải được đặt nền móng trên sự hiểu biết, thông tin chính thống và sự cân nhắc thấu đáo.

Lá phiếu cũng không dừng lại ở ngày bầu cử mà mở ra một hành trình giám sát. Đại biểu phải thường xuyên lắng nghe phản ánh của nhân dân; ngược lại, cử tri cần chủ động theo dõi và góp ý. Dân chủ bao gồm cả quyền lựa chọn và cơ chế kiểm soát quyền lực. Sự ủy quyền gắn liền với trách nhiệm giải trình sẽ làm niềm tin thêm bền vững.

Tóm lại, mỗi kỳ bầu cử là dịp đánh giá chất lượng nền dân chủ đại diện thông qua hành động cụ thể của từng người. Khi hàng triệu lá phiếu được bầu bằng sự hiểu biết, đó là minh chứng sinh động cho sự trưởng thành của đời sống chính trị.

Lá phiếu tuy nhỏ bé nhưng chứa đựng sức mạnh lớn lao, nhắc nhở chúng ta rằng quyền lực nhà nước do chính nhân dân trao gửi. Tham gia bầu cử nhiệm kỳ 2026 - 2031, mỗi cử tri không chỉ thực hiện quyền hiến định mà còn đang hòa chung nhịp đập, bồi đắp vững chắc hơn sức mạnh phát triển và tinh thần đoàn kết của quốc gia.



