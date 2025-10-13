Sức mạnh từ nền tảng con người

Công ty CP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 đã 9 năm liên tiếp được vinh danh với giải thưởng "Doanh nghiệp (DN) tiêu biểu vì người lao động (NLĐ)". Hàng chục năm qua, công ty luôn chăm lo, bảo vệ và phát huy vai trò của NLĐ.

Nhân văn, sáng tạo, hiệu quả

Không chỉ duy trì hiệu quả sản xuất - kinh doanh, là một trong những đơn vị sản xuất điện năng chủ lực của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam, Công ty CP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 còn trở thành mô hình tiêu biểu về văn hóa DN gắn liền với con người, với giá trị cốt lõi là: "An toàn - Đoàn kết - Sáng tạo - Hiệu quả". Công ty giữ được quan hệ lao động hài hòa và chính sách nhân sự toàn diện, dù đây là điều không hề dễ thực hiện.

Ông Ngô Đức Nhân, Giám đốc Công ty CP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2, cho biết năm 2025, DN vinh dự là 1 trong 14 đơn vị được nhận Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam, đại diện tiêu biểu cho khối ngành năng lượng - lĩnh vực then chốt trong việc bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Trong chặng đường 18 năm phát triển, DN vinh dự được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì cùng nhiều danh hiệu uy tín như: tốp 50 công ty niêm yết tốt nhất (Forbes Việt Nam), tốp 100 DN phát triển bền vững, tốp 500 DN lớn nhất Việt Nam...

Theo ông Nhân, không chỉ tập trung vào hoạt động sản xuất - kinh doanh, công ty còn chú trọng đầu tư cho con người và môi trường làm việc. DN đã xây dựng khu nhà ở, khu phức hợp thể thao; duy trì chế độ lương thưởng kịp thời; tổ chức đào tạo chuyên môn, khuyến khích sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Chính những chính sách đó giúp Công ty CP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 giữ vững nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo nên một tập thể đoàn kết, gắn bó, sẵn sàng vượt khó, hoàn thành mọi chỉ tiêu sản xuất.

"Giải thưởng là sự ghi nhận quý giá cho nỗ lực không ngừng của tập thể công ty trong suốt hành trình 18 năm phát triển. Với chúng tôi, NLĐ không chỉ là nguồn lực sản xuất mà còn là tài sản lớn nhất, là nhân tố quyết định sự bền vững của DN" - Giám đốc Ngô Đức Nhân bày tỏ.

Theo ông Nhân, danh hiệu này không chỉ góp phần nâng cao uy tín, thương hiệu của công ty trong cộng đồng DN và ngành năng lượng, mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, tiếp thêm niềm tin để toàn thể cán bộ, nhân viên tiếp tục cống hiến, sáng tạo và gắn bó lâu dài với công ty.

"Chúng tôi luôn quan niệm rằng khi NLĐ hạnh phúc, DN mới có thể phát triển bền vững. Vì vậy, chúng tôi không ngừng hoàn thiện chính sách phúc lợi, bảo đảm thu nhập ổn định, tạo môi trường làm việc an toàn, thân thiện và quan tâm đào tạo, phát triển năng lực để mỗi cá nhân đều có cơ hội tiến bộ, được ghi nhận xứng đáng. Chúng tôi hướng tới xây dựng môi trường làm việc nhân văn, sáng tạo, hiệu quả, nơi mỗi NLĐ đều cảm thấy tự hào khi đóng góp cho mục tiêu chung" - ông Nhân cho biết.

Ngôi nhà thứ hai

Bà Nguyễn Thị Hà, Phó Giám đốc phụ trách nội chính và đào tạo Công ty CP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2, nhấn mạnh kim chỉ nam trong mọi hoạt động sản xuất - kinh doanh của DN là "Phát triển bền vững là trách nhiệm và cơ hội".

Là DN cung cấp điện - hàng hóa thiết yếu phục vụ người dân và nền kinh tế, công ty luôn chú trọng phát triển hài hòa giữa hiệu quả kinh tế, bảo vệ môi trường và trách nhiệm xã hội. Công ty kiên trì áp dụng công nghệ tiên tiến, sử dụng năng lượng hiệu quả, giảm phát thải khí nhà kính, kiểm soát tốt các yếu tố môi trường như không khí, nước, chất thải; hướng tới mục tiêu "thân thiện - an toàn - hiệu quả".

Công ty CP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 cũng chú trọng quản trị minh bạch, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, bảo đảm điều kiện làm việc, phúc lợi cho NLĐ và khuyến khích đổi mới, sáng kiến kỹ thuật. DN đã thực hiện tốt trách nhiệm xã hội, đóng góp vào ngân sách, đầu tư cơ sở hạ tầng và triển khai nhiều chương trình an sinh cộng đồng, thể hiện tầm nhìn phát triển bền vững, vì con người và vì tương lai đất nước.

Theo bà Hà, hằng năm, Ban Chấp hành Công đoàn công ty ký kết thỏa ước lao động tập thể với nhiều phúc lợi vượt trội so với quy định. Ngoài tháng lương thứ 13, NLĐ còn được thưởng 6 tháng lương, thưởng hoàn thành kế hoạch năm, được tham quan, nghỉ mát, hỗ trợ bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm hưu trí tự nguyện cùng nhiều chế độ nhân văn khác như: trợ cấp hôn nhân, thai sản, sinh nhật, nằm viện, quà tặng dịp lễ, Tết.

Công ty đầu tư khu nhà ở 12 tầng gồm 110 căn hộ, bếp ăn tập thể, nhà trẻ và khu thể thao - văn hóa, tạo điều kiện sinh hoạt, rèn luyện và gắn kết cho NLĐ. Môi trường làm việc văn minh, tiện nghi giúp cán bộ, nhân viên yên tâm gắn bó lâu dài, xem công ty như "ngôi nhà thứ hai".

Không đứng ngoài cuộc, Công ty CP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 cũng đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Năm 2024, công ty có nhiều sáng kiến kỹ thuật giúp nâng cao hiệu quả sản xuất, tiết kiệm gần 100 tỉ đồng. Hệ thống hành chính được số hóa qua nền tảng V-Office, giúp giảm chi phí, tăng năng suất lao động, qua đó phát triển bền vững, khẳng định vị thế là DN tiêu biểu của ngành năng lượng Việt Nam.

Kỳ vọng tăng lợi nhuận, nâng cổ tức Theo tài liệu phục vụ đại hội đồng cổ đông năm 2025, Công ty CP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 kỳ vọng lợi nhuận sau thuế năm nay tăng gấp hơn 3 lần so với 2024. Theo đó, mục tiêu sản lượng điện đạt khoảng 3,467 tỉ KWh; doanh thu 8.212 tỉ đồng; lợi nhuận sau thuế tăng 236%, đạt gần 279 tỉ đồng. Công ty dự kiến nâng mức cổ tức tiền mặt năm 2025 lên 10% vốn điều lệ và trình chia cổ tức năm 2024 ở mức 7%. Theo ông Nhân, trong 18 năm phát triển, với 14 năm vận hành Nhà máy điện Nhơn Trạch 2, DN đã khẳng định vị thế là một trong những đơn vị sản xuất điện hiệu quả. Tổng sản lượng điện đạt hơn 57,95 tỉ KWh, doanh thu lũy kế 92.890 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế 9.053 tỉ đồng. Công ty đã chi trả cổ tức lũy kế 259,42% bằng tiền mặt và 11% bằng cổ phiếu, đóng góp hơn 3.710 tỉ đồng vào ngân sách nhà nước, đồng thời dành gần 38 tỉ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội.

Mỗi ngày làm việc là một hành trình cống hiến Hơn một thập kỷ làm việc tại Công ty Điện lực Nhơn Trạch 2, kỹ sư Nguyễn Hồng Sĩ luôn coi mỗi ngày làm việc là một hành trình cống hiến. Với anh, niềm vui lớn nhất của người kỹ sư điện là được thấy dòng điện ổn định thắp sáng từng khu dân cư, từng nhà máy, góp phần giữ nhịp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. "Mỗi khi hoàn thành một ca trực an toàn, nhìn hệ thống vận hành trơn tru, tôi lại thấy công sức của mình thật sự có ý nghĩa" - anh thổ lộ. Anh Sĩ cho biết công ty không chỉ là nơi làm việc mà còn là ngôi nhà thứ hai - nơi anh được rèn luyện, trưởng thành và gắn bó cùng đồng nghiệp tâm huyết. "Tôi luôn tự hào là một phần của tập thể công ty và mong muốn tiếp tục học hỏi, làm chủ công nghệ mới, đóng góp vào quá trình chuyển đổi xanh, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững của ngành điện" - anh bày tỏ.



