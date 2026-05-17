Sức mua xe bán tải lao dốc

TP Hà Nội mới đây đã cho phép xe bán tải hoạt động 24/24 giờ, thay vì hạn chế theo khung giờ như trước. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa các dòng xe bán tải sẽ được hoạt động như ô tô con. Chủ xe vẫn phải kiểm tra giấy chứng nhận kiểm định, đối chiếu loại phương tiện và khối lượng toàn bộ để xác định xe của mình là ô tô con pickup hay ô tô tải pickup.

Siết xe tải, vạ lây xe bán tải

Tại TP HCM, Sở Xây dựng cũng xây dựng dự thảo quy định về việc cấm xe bán tải trên 1 tấn vào nội đô từ 6 giờ đến 22 giờ mỗi ngày. Dự thảo đang được lấy ý kiến các đơn vị liên quan để trình UBND thành phố.

Động thái siết hoạt động của xe bán tải tại các thành phố lớn đã nhanh chóng tác động đến thị trường. Thông tin từ các đại lý ô tô như Ford, Mitsubishi, Toyota, Nissan, Isuzu - những hãng có bán xe bán tải - cho biết họ đang lo lắng khi sức mua giảm mạnh. Theo các đại lý ô tô, dòng xe bán tải theo quy định được xếp vào nhóm ô tô tải pickup nên khó tránh khỏi việc bị hạn chế lưu thông.

“Vua bán tải” Ford Ranger giảm doanh số hơn một nửa trong 2 tháng qua

Trước đó, khi TP Hà Nội cấm xe bán tải lưu thông ban ngày, chỉ được phép chạy từ 21 giờ đêm đến 6 giờ sáng hôm sau, thị trường đã ngay lập tức có những phản ứng rõ rệt. Sức mua xe bán tải không chỉ giảm ở Hà Nội mà còn lan sang các địa phương khác. Dù mới đây, Hà Nội nới quy định cho xe bán tải được hoạt động trong ngày nhưng thị trường vẫn chưa có dấu hiệu hồi phục bởi xe bán tải vẫn phải tuân thủ biển cấm xe tải.

Đại diện Ford Việt Nam cũng cho biết hãng đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ các quy định, chính sách để có những kiến nghị phù hợp nhằm bảo vệ lợi ích người tiêu dùng và hệ thống đại lý. Cụ thể, kiến nghị các cơ quan quản lý cân nhắc đến nhu cầu công việc và di chuyển của người dân, không đưa dòng xe bán tải vào phạm vi áp dụng của quy định hạn chế lưu thông. "Chúng tôi phối hợp cùng Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) chủ động làm việc với các cơ quan chức năng nhằm làm rõ các nội dung liên quan, bảo đảm quan điểm của chúng tôi được xem xét đầy đủ" - đại diện Ford Việt Nam thông tin.

Sức mua khó phục hồi

Sức mua xe bán tải bắt đầu sụt giảm từ khoảng tháng 3-2026 và kéo dài đến thời điểm hiện nay. Trong tháng 4 vừa qua, "vua bán tải" Ford Ranger chỉ bán được 933 chiếc, trong khi trước đây mỗi tháng, mẫu xe này đạt doanh số hơn 2.000 chiếc. Mẫu xe bán tải Triton của Mitsubishi, vốn thường bán được 500 - 600 chiếc/tháng, thì tháng 4 vừa qua chỉ bán được 212 chiếc. Đặc biệt, mẫu D-Max của Isuzu chỉ ghi nhận 11 chiếc được bán ra. Ngay cả mẫu Toyota là Hilux - vừa mở bán từ tháng 2-2026 và được kỳ vọng sẽ "soán ngôi" của Ford Ranger - cũng chỉ bán ra 684 chiếc trong tháng 4.

Ông Phạm Quang Thắng, Giám đốc Kinh doanh Công ty CP Ô tô Hà Nội, cho biết trong tháng 3 và tháng 4-2026, công ty không bán được chiếc xe bán tải nào do quy định hạn chế lưu thông trên địa bàn thủ đô. Gần đây, khi Hà Nội nới lỏng quy định, sức mua cũng vẫn rất ì ạch, chỉ bán được vài chiếc, giảm rất mạnh so với doanh số khoảng hơn chục chiếc/tháng trước đây. Về thị trường, chủ yếu xe bán tải chỉ còn được tiêu thụ ở các tỉnh - nơi chưa có quy định cấm.

Theo ông Nguyễn Văn Tôn, Giám đốc điều hành mảng ô tô Công ty CP Vận tải Hàng không Miền Nam, dù TP HCM chưa cấm xe bán tải vào nội đô nhưng thông tin hạn chế lưu thông xe bán tải tại Hà Nội đã nhanh chóng tác động đến thị trường phía Nam, đặc biệt là TP HCM. Theo đó, nhiều khách hàng có nhu cầu mua xe bán tải đang chờ diễn biến chính thức rồi mới cân nhắc có mua xe hay không. Người tiêu dùng lo ngại nếu Hà Nội đã hạn chế xe bán tải thì sớm muộn các thành phố lớn khác cũng sẽ áp dụng tương tự.

Ông Đào Công Quyết, đại diện VAMA, cho hay VAMA và các hãng xe có sản xuất, kinh doanh xe bán tải sẽ tiếp tục kiến nghị với cơ quan chức năng để có giải pháp phù hợp cho dòng xe này. Theo ông, xe bán tải có kích thước không quá lớn, là dòng xe đa dụng, vừa chở người vừa vận chuyển hàng hóa thuận tiện, góp phần giải quyết việc làm cho nhiều người.

Tuy nhiên, theo một số đại lý ô tô, việc siết chặt xe bán tải cũng có lý do bởi đây là dòng xe vừa chở người vừa chở hàng nên vẫn gây ra những bất tiện nhất định trong giao thông đô thị. Trong khi đó, hiện nay đã có nhiều phương tiện chở người đa dạng, cũng như các dòng xe tải nhỏ gọn, trong đó có cả xe van điện tải trọng dưới 500 kg đang được người tiêu dùng lựa chọn.

Xe bán tải cũ "đứng hình" Thông tin từ các cửa hàng ô tô cũ tại TP HCM cho biết xe bán tải cũ hiện nay rất khó tiêu thụ, giá giảm mạnh từ 30 - 50 triệu đồng/chiếc so với đầu năm. Dù giá giảm nhưng sức mua vẫn rất yếu. Xe bán tải tồn kho nhiều nên các cửa hàng tại thành phố phải "móc nối" với cửa hàng xe cũ ở các tỉnh để đưa xe về ký gửi, bán tại khu vực nông thôn.



