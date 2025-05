Sức sống trường tồn của di sản Hồ Chí Minh

Chiều 18-5, tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Công an, Thành ủy TP HCM và Tỉnh ủy Nghệ An đã phối hợp tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia "Chủ tịch Hồ Chí Minh - Biểu tượng cao đẹp của ý chí, khát vọng độc lập của dân tộc, tự do, hạnh phúc cho nhân dân".

Hiện thực hóa ước nguyện của Người

Hội thảo đã nhận được 90 báo cáo tham luận của các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành ở Trung ương và địa phương...

Hội thảo tập trung bàn luận các nội dung: Chủ tịch Hồ Chí Minh - biểu tượng cao đẹp của ý chí và khát vọng cứu nước, giải phóng dân tộc; Chủ tịch Hồ Chí Minh - biểu tượng cao đẹp của ý chí và khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc; kiên định thực hiện ý chí, khát vọng của Bác về độc lập của dân tộc, tự do, hạnh phúc cho nhân dân trong thời kỳ đổi mới; tiếp tục vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh, thực hiện thắng lợi khát vọng phồn vinh, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới của dân tộc.

Ông Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM - phát biểu tại hội thảo

Phát biểu khai mạc hội thảo, GS-TS Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương - nhấn mạnh: Hội thảo là sự kiện có nhiều ý nghĩa, là dịp để tiếp tục tôn vinh, thấm nhuần sâu sắc tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - di sản vô giá của dân tộc và cách mạng Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

Với tinh thần đó, GS-TS Nguyễn Xuân Thắng đề nghị các đại biểu, nhà khoa học tập trung thảo luận, làm sâu sắc hơn một số nội dung. Cụ thể, tiếp tục vận dụng, phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh để chung sức, đồng lòng, tận dụng mọi thời cơ, thuận lợi, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao theo định hướng XHCN. Hiện thực hóa khát vọng xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, dân chủ và giàu mạnh, đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, sánh vai với các cường quốc năm châu như ước nguyện thiêng liêng của Bác Hồ lúc sinh thời.

Vận dụng, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh

Ông Nguyễn Đức Trung, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, cho rằng hội thảo là sự kiện chính trị - khoa học có ý nghĩa sâu sắc, góp phần khẳng định, nâng tầm nhận thức, lan tỏa và phát huy hơn nữa giá trị tư tưởng, đạo đức, ý chí, khát vọng cao cả của Bác trong giai đoạn cách mạng mới...

"Hội thảo sẽ là cơ sở quan trọng giúp các cấp, ngành, địa phương xây dựng chiến lược, nghị quyết, chương trình, chính sách cho nhiệm kỳ mới và lâu dài" - ông Nguyễn Đức Trung nhìn nhận.

Phát biểu tổng kết và bế mạc hội thảo, Đại tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an - nhận định hội thảo đã thành công tốt đẹp. Các tham luận đã luận giải, phân tích, đánh giá, làm sâu sắc thêm cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vẻ vang và tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc thực hiện khát vọng độc lập của dân tộc, tự do, hạnh phúc cho nhân dân.

"Các tham luận đã khẳng định tầm vóc, giá trị, sức sống trường tồn của di sản Hồ Chí Minh đối với Việt Nam và thế giới; gợi mở nhiều vấn đề nhằm tiếp tục vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng của Người trong kỷ nguyên mới của dân tộc" - Đại tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh.

Soi đường, chỉ lối bước vào kỷ nguyên mới Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM - cho biết Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trọn cuộc đời nỗ lực, phấn đấu, hy sinh vì những mục tiêu, giá trị cao cả của dân tộc và nhân loại; đặc biệt là khát vọng độc lập của dân tộc, tự do, hạnh phúc cho nhân dân. "Ý chí, khát vọng cao đẹp; tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người tiếp tục soi đường, chỉ lối để đất nước và TP HCM hôm nay bước vào kỷ nguyên phát triển mới, thực hiện khát vọng phát triển vì một nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc" - ông Nguyễn Thanh Nghị khẳng định. Đi theo con đường mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn, TP HCM hiện là trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, đầu mối giao lưu và hội nhập quốc tế; là đầu tàu, động lực, có sức thu hút và lan tỏa lớn của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có vị trí chính trị quan trọng của cả nước. Ông Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP HCM luôn phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, phấn đấu bền bỉ, năng động, sáng tạo, đoàn kết, để có những đóng góp quan trọng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.